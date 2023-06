A- A+

BILIONÁRIO Walter Salles é o segundo cineasta mais rico do mundo; saiba a origem da fortuna do diretor Brasileiro dirigiu 20 filmes, incluindo "Central do Brasil" e "Diários de Motocicleta"

O brasileiro Walter Salles aparece na lista da revista Forbes como um dos cineastas mais ricos do mundo. O diretor de “Central do Brasil” (1998) ocupa o segundo lugar do ranking, à frente de nomes consagrados de Hollywood.

Com uma fortuna estimada em US$ 4,5 bilhões, Walter Salles ultrapassou Steven Spielberg, que possui um patrimônio de US$ 4 bilhões. O primeiro lugar da lista é ocupado por George Lucas, que acumula US$ 5 bilhões.

A origem da riqueza de Walter Salles, no entanto, não está diretamente ligada ao cinema. O diretor é herdeiro de uma das famílias mais ricas do Brasil. Seu falecido pai, Walther Moreira Salles, fundou o Unibanco, que em 2008 fundiu-se com o Itaú, formando o maior banco da América Latina.

Ainda de acordo com a Forbes, Walter e seus três irmãos também possuem participações na CBMM, maior fornecedora mundial do mineral nióbio. Ao contrário dos outros cineastas bilionários, que aparecem listados pela revista no setor de “mídia e entretenimento”, o brasileiro é citado na área de “finanças e investimentos”.

Walter dirigiu 20 filmes ao longo da carreira, com destaque para títulos como “Diários de Motocicleta” (2004) e “Na Estrada” (2012). Seu maior sucesso, “Central do Brasil” (1998), foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro e de melhor atriz, para Fernanda Montenegro.

