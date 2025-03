A- A+

ainda estou aqui Walter Salles grava nome na estatueta do Oscar em festa da premiação; veja o momento "Ainda estou aqui" ganhou o prêmio de melhor filme internacional na cerimônia do último domingo (2)

Depois de ganhar o Oscar na categoria de melhor filme estrangeiro com seu "Ainda estou aqui", Walter Salles gravou seu nome na estatueta histórica, a primeira do Brasil na maior premiação do cinema.

Foi na tradicional after party do Oscar que o diretor, acompanhado dos filhos, Vicente e Helena, gravou seu nome e “Ainda Estou Aqui” na estatueta.

Veja o momento abaixo:

Vicente e Helena são fruto da relação de mais de 20 anos com a artista plástica Maria Klabin, que também compareceu à cerimônia e comemorou ao lado de Walter o anúncio da vitória de "Ainda estou aqui".

Curiosamente, no entanto, não foi a primeira estatueta para um filme de Walter Salles.

Em 2005, "Diários de motocicleta" venceu o Oscar de melhor canção original, que foi para o uruguaio Jorge Drexler por "Al otro lado del rio".

