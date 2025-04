Wander Wildner lança novo álbum, "Diversões Iluminadas"; ouça

A- A+

“Diversões Iluminadas", novo álbum do cantor e compositor gaúcho Wander Wildner foi disponibilizado em todas as plataformas digitais de streaming, nesta quinta-feira (3).



Reunindo 12 versões de clássicos atemporais, que vão de Bob Marley a Iggy Pop, o disco traz composições que vão de Caetano Veloso a cearense Ednardo, músicas que formaram a identidade de Wander Wildner e estão presentes em suas experiências pessoais e culturais.

Sobre o álbum

O trabalho foi produzido por Rust Machado, jovem músico gaúcho que há dez anos acompanha Wander em estúdios e nos palcos.



Wander reafirma, nesse novo trabalho, sua importância no cenário artístico brasileiro. O álbum promete agradar os fãs de longa data e também conquistar novas gerações, provando que a arte continua a ser uma poderosa ferramenta de expressão.

“Redemption Song”, clássico de Bob Marley, ganhou versão em português para abrir o disco, ressoando uma mensagem de liberdade que sempre permeou a obra de Wander.



Em seguida, “The Killing Moon”, do Echo & The Bunnymen, é reinterpretada, também em português, com a intensidade que caracteriza o som desse artista único, mostrando como a música pode transcender o tempo.

Entre os destaques, “Um Índio” de Caetano Veloso ganha nova vida na voz de Wildner, trazendo à tona questões sociais e espirituais que ele carrega em sua alma.

Já “True Love Will Find You in the End”, de Daniel Johnston, é uma declaração de amor e esperança, perfeita para sua sensibilidade.

Mas com certeza, transpor a poética "Simple Twist of Fate" do mestre Bob Dylan para a língua de Camões é uma mostra de que esse ‘punkbrega’ continua nos encantando cada vez mais.

Com “Dê um Rolê” dos Novos Baianos e “Sangue Latino” dos Secos & Molhados, o álbum segue homenageando a rica história da música brasileira, e coloca à tona a versatilidade de Wander, mesclando diferentes estilos.

"Diversões Iluminadas", novo álbum de Wander Wildner

A inclusão de “Times Like These” do Foo Fighters e “Beside You” de Iggy Pop revela sua admiração pelo verdadeiro “punkrock”, traduzindo essas influências em um som que é essencialmente seu.

Em “Terral”, de Ednardo, Wander pretende reforçar seu amor pelo mar e a vida na natureza, e em “John Lennon Is My Jesus Christ”, da Buzzard Buzzard Buzzard, banda inglesa do novo milênio, ele flerta novamente com a espiritualidade e a busca por sentido, temas recorrentes em sua obra.



Fechando o disco, “Pra Viajar no Cosmos Não Precisa Gasolina” de Nei Lisboa, é um convite à reflexão sobre o universo, mostrando a essência de um artista que continua buscando expandir seus horizontes.

Livro

Juntamente com o álbum, Wander Wildner lança também o livro "Diversões Iluminadas", onde descreve como foi o processo de criação de cada uma das 12 versões.



A publicação poderá ser comprado nos shows ou encomendado pelo whatsapp da Editora Yeah (51) 99799-1900, para envio pelos correios.

