STREAMING "Wandinha" e "Jorge Mautner": confira as estreias no streaming na semana de 31/8 a 6/9 'Dolunay', novela turca do Globoplay, também está na lista

Os 60 anos de carreira de Jorge Mautner são passados a limpo em uma série de quatro episódios. Com cenas de shows e entrevistas com nomes como Maria Bethânia, Caetano Veloso e Gilberto Gil, a série chega à plataforma na terça (2).

Confira mais detalhes sobre esse e outros lançamentos da semana.

'Jorge Mautner: Kaos em Ação’ (Canal Brasil, a partir de 2/9)

Os 60 anos de produção de Jorge Mautner se misturam com a História do Brasil nesta série documental do Canal Brasil em homenagem ao multiartista carioca, de 84 anos. “Jorge Mautner — Kaos em ação” estreia na terça-feira (2), às 19h30. São, ao todo, quatro episódios de uma hora, exibidos semanalmente nessa faixa horária.

A série traz detalhes da infância do carioca, filho de judeus europeus radicados no Brasil por causa da perseguição nazista, e da juventude e vida adulta, mostrando sua atuação política na criação do Partido do Kaos e no Partido Comunista.









O exílio na ditadura militar também é parte importante da narrativa. Sob a direção da cineasta Mini Kerti, a série apresenta diversas imagens de arquivo, como cenas de shows e entrevistas com nomes como Maria Bethânia, Caetano Veloso e Gilberto Gil. Esses dois últimos, inclusive, aparecem também atuando e cantando em trechos de “O demiurgo”, doc de 1970 sobre o exílio, dirigido por Mautner, na época morando em Londres. “Glauber Rocha dizia que este era o melhor filme feito sobre o exílio”, disse Jorge, em 1995, quando apresentou a produção num show.

‘Wandinha’ (Netflix, a partir de 3/9)

Os quatro últimos episódios da segunda temporada das aventuras de Wandinha Addams finalmente chegam ao streaming. Agora, a comentada aparição de Lady Gaga acontece. Ela é Rosaline Rotwood, uma lendária professora da Escola Nunca Mais. Segundo a revista Variety, a atriz e cantora vai até lançar uma música para a série.

‘Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente’ (HBO Max, a partir de 31/8)

Brasil, anos 1980, durante a epidemia de Aids. As autoridades do país ainda não autorizaram o AZT, droga para tratamento da doença, e um grupo de comissários de bordo começa a trazer ilegalmente o medicamento na tentativa de salvar vidas. Com Johnny Massaro, Ícaro Silva e Bruna Linzmeyer.

‘Dolunay’ (Globoplay, a partir de 1/9)

Can Yaman, astro turco que para o Brasil sempre que aterrissa por aqui, estrela esta nova comédia romântica. Ele interpreta Ferit, empresário que contrata Nazli (a atriz Özge Gürel), uma estudante de gastronomia, para ser sua chef pessoal. Mas a relação entre os dois é cheia de altos e baixos.

