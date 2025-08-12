A- A+

STREAMING ''Wandinha'': Por que Xavier não retornou para a segunda temporada? O personagem foi um dos principais interesses românticos da protagonista na primeira temporada

A segunda temporada de ''Wandinha'', série da Netflix criada por Alfred Gough e Miles Millar, revelou uma ausência notável: o artista introspectivo Xavier Thorpe, interpretado por Percy Hynes White. O personagem, que foi um dos principais interesses românticos da protagonista vivida por Jenna Ortega na primeira temporada, não retorna para os novos episódios.

Antes mesmo do lançamento, já estava confirmado que Hynes White não voltaria ao elenco fixo, assim como Jamie McShane (o xerife Donovan Galpin, pai de Tyler) e Naomi J Ogawa (a vampira Yoko Tanaka). Pouco depois do anúncio, o ator publicou em seu Instagram um registro dos bastidores desejando sorte aos colegas e afirmando que se divertiu nas gravações da primeira temporada

Como ''Wandinha'' justificou e mostrou saída de Xavier

A explicação para a saída de Xavier aparece logo no episódio de estreia. O novo diretor do colégio Nevermore, Barry Dort (interpretado por Steve Buscemi), conta a Mortícia (Catherine Zeta-Jones) que o pai de Xavier, Vincent Thorpe, decidiu retirar o filho da escola e suspender sua doação financeira após ele ser falsamente acusado de assassinato na temporada anterior - quando Wandinha suspeitou que ele fosse o monstro Hyde.

Xavier, então, foi matriculado na Academia Reichenbach, na Suíça, a mesma em que Gomez (Luis Guzmán) estudou por um semestre como intercambista. Ainda no primeiro episódio, Enid entrega a Wandinha uma carta enviada por Xavier. No texto, ele conta que tentou enviar mensagens sobre uma visão perturbadora envolvendo um corvo. No final do capítulo, Wandinha tem uma visão semelhante.

Ator foi acusado de agressão sexual

Em janeiro de 2023, Hynes White foi alvo de publicações anônimas no X que o acusavam de agressão sexual e envio de mensagens com conteúdo explicito. Em junho do mesmo ano, ele negou as acusações. "Os rumores são falsos. Não posso aceitar que seja retratado como alguém fanático ou criminalmente negligente com a segurança das pessoas", afirmou o ator em uma publicação.

Após deixar Wandinha, White estrelou o filme My Old Ass (2024) ao lado de Maisy Stella e Aubrey Plaza, e contracenou novamente com Jenna Ortega em Spring, Winter, Summer or Fall (2024).

