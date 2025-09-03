"Wandinha": Tudo sobre a participação de Lady Gaga na segunda temporada, com direito a nova música
Videoclipe, especial para série da Netflix, será lançado nesta tarde
Os dois ícones finalmente se encontraram: Wandinha e Lady Gaga, ou melhor, Rosaline Rotwood. Nesta quarta-feira, chegaram a Netflix os quatro últimos episódios da segunda temporada, nos quais a artista faz uma participação como uma lendária professora da Escola Nunca Mais.
Para a celebrar o novo trabalho, Gaga lançou a música "The dead dance", cujo preview entrou no Spotify logo na manhã desta quarta e cujo videoclipe estreia às 13h no YouTube (horário de Brasília).
No último domingo, ela participou de um evento com Jenna Ortega, a intérprete de Wandinha, e falou sobre a participação na série.
“Adorei trabalhar na segunda temporada de 'Wandinha', mesmo sendo apenas uma pequena parte da série”, ela disse. “Adorei trabalhar com Tim Burton, com a Jenna e com todos. Obrigada. Também estou aqui para confirmar que minha música *The Dead Dance* está chegando.”
Contém spoilers abaixo
Rosaline Rotwood aparece a partir do episódio seis. O chalé em que Mortícia (Catherine Zeta-Jones) e Gomez Addams (Luiz Guzmán) estão hospedados foi a casa dela no passado. Depois que Wandinha pede à vovó Hester Frump (Joanna Lumley) outra maneira de acessar o dom das visões, ela recomenda que a neta vá ao túmulo da Rosaline, fale a inscrição da pedra e entre em contato com o espírito da falecida professora da Nunca Mais. Rotwood trabalhava na escola quando Hester ainda era estudante. Ela dava aula de Runas, Criptologia Antiga e também Possessões Avançadas.
Wandinha segue para o cemitério e vê a inscrição que, se recitada, lhe daria uma segunda visão. A jovem faz isso e é transportada para um cômodo que parece ficar no chalé de Rotwood. Gaga, então, aparece como a mítica professora, dizendo para Wandinha não quebrar o Olhar do Corvo, mantendo a palma da mão sobre uma chama acesa em uma vela negra. Nesse momento, Enid (Emma Myers) aparece para buscar Wandinha no cemitério por causa do toque de recolher, e o olhar é quebrado.
A professora havia dito a Wandinha que haveria “um preço a pagar” caso isso acontecesse. E o preço é: uma troca de corpos entre ela e Enid. No corpo de Enid, Wandinha tenta reverter a maldição, mas a personagem de Gaga surge novamento dando um conselho: elas devem desvendar os segredos das vidas em que entraram e estar dispostas a morrer em suas respectivas peles.