"Wandinha": roteiristas já estão trabalhando na terceira temporada da série, diz Jenna Ortega

A segunda temporada de “Wandinha” ainda não tem data de estreia definida na Netflix, mas os roteiristas já estão trabalhando no terceiro ano da série. Pelo menos, é o que afirma Jenna Ortega, protagonista do projeto.

Em entrevista ao site Collider, a atriz de 22 anos afirmou que, apesar de não ter sido confirmada ainda pela Netflix, a terceira temporada de “Wandinha” já está sendo pensada pelos escritores.

“Com um show como esse, você meio que quer sair na frente do jogo . Então, acho que eles estão meio que brincando e jogando ideias”, disse a artista.



Jenna Ortega também fez revelações sobre o que esperar da segunda temporada da série. “Visualmente, posso dizer que nos divertimos muito. É loucura falar sobre um enquadramento como esse, mas há um do Pugsley revirando os olhos com uma engenhoca em volta da cabeça - é tudo o que posso dizer - e isso me lembra muito “Nascido para Matar””, revelou.

Ainda de acordo com a atriz, há um episódio inteiro baseado em terror slashers. “Fazemos muitas referências de terror. Eu sinto que tínhamos um pouco mais de confiança e, portanto, sentimos que poderíamos fazer sequências maiores e mais elaboradas, o que é legal”, relembrou.

Sobre o estágio de produção dos novos episódios, Jenna confidenciou que a equipe ainda está trabalhando na edição. “Eu estava fazendo ADR [regravação de diálogos em estúdio após as filmagens] há duas semanas. O engraçado sobre esses trabalhos é que você encerra, mas não termina de verdade. Então, provavelmente estarei trabalhando nisso até o fim”, comentou.

