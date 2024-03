A- A+

BBB 24 Wanessa aparece pela primeira vez ao lado de Zezé Di Camargo após desclassificação do BBB 24; veja Cantora foi desclassificada do programa no último sábado (2), depois de ter sido acusada de agressão pelo participante Davi

No último sábado (2), Wanessa Camargo foi desclassificada do Big Brother Brasil 24, após ser acusada de agressão pelo participante Davi. Na última terça-feira (5), a ex-sister compartilhou o seu primeiro pronunciamento fora do programa, dentre as desculpas e agradecimentos, a cantora comentou do apoio que vem recebendo da família.

Nesta quinta-feira (7), a cantora surgiu ao lado do seu pai, Zezé Di Camargo, no Instagram. Na publicação, os dois aparecem abraçados e sorridentes. ''Um reencontro de escuta, mas também de muito amor e saudade'', diz a legenda do post.

Para Wanessa, a experiência do BBB 24 foi a mais desafiadora da sua vida e a maneira como ela saiu do reality foi um choque para a artista, que segue assimilando e lidando com a situação fora da casa mais vigiada do País.

Na segunda (4), a mãe da cantora, Zilu Godoi, compartilhou como vem apoiando sua filha nesse momento que as coisas não estão bem. Apesar da situação, a empresária contou que continua esperançosa de resolver a situação.

''A gente está aqui, enchendo ela de carinho e de amor. Está todo mundo trabalhando, é vida que segue, bola pra frente. Deus sabe de todas as coisas (...) lógico que as coisas não estão bem, mas vão ficar. Tenho certeza que vão ficar, tá?", finalizou Zilu.

