A- A+

BBB24 Wanessa Camargo admite insegurança com namorado Dado no Carnaval: "Queria que ficasse em casa" O comissário de voo também falou sobre a sua situação

Com a proximidade do início oficial do Carnaval em todo o Brasil, os brothers e sisters com relacionamentos fora da casa tiveram um momento de insegurança com a situação dos seus parceiros durante os dias de festa.

Wanessa Camargo foi sincera e admitiu que preferia que seu namorado, Dado Dolabella, passasse os dias do Carnaval em casa.

"Será que o meu boy vai passar o Carnaval em algum lugar? Eu estou bem agoniada com isso", inicia a cantora. "Eu queria que ele ficasse em casa, de castigo, no Carnaval. Mas ele pode estar indo para camarote, algum desfile, para Salvador... E aí?", completa Wanessa.

O comissário de voo Marcus Vinicius também comentou sobre seu ex-namorado. "Nossa, Wanessa... O meu já está com pacote comprado, tudo. Ele vai para todos os blocos possíveis de Salvador", admitiu.

Marcus contou durante a conversa que terminou o namoro com ex-companheiro para ele curtir o Carnaval enquanto o o brother está confinado. "É por isso que eu entrei solteiro. Eu falei: 'Vai, curte o Carnaval'".

Veja também

NOVELA Renascer: Veja quem são os personagens e elenco da segunda fase da novela