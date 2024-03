Wanessa Camargo e Dado Dolabella não estão mais juntos? Relembre idas e vindas na relação dos dois

A- A+

O relacionamento entre Wanessa Camargo e Dado Dolabella está estremecido. Desde que foi desclassificada do BBB 24 — no último sábado (2), ela deixou o reality show após o participante Davi reclamar que sofreu uma agressão —, a cantora não encontrou o ator, com quem cultivava um namoro antes de ser confinada no programa. Na última terça-feira (5), Dolabella afirmou, em entrevista, que não sabe se a relação de ambos segue de pé. "Não consigo responder", disse o carioca de 43 anos. Há duas décadas, quando se conheceram na juventude, os dois vivem entre idas e vindas.

Wanessa e Dado Dolabella se conheceram em 2000, quando foram fotografados para a capa da revista "Todateen". Na ocasião, Wanessa, uma artista jovem que iniciava a carreira aos 17 anos, posou ao lado do modelo — a chamada da publicação ostentava a seguinte manchete: "Dicas imperdíveis para ter o gato em suas mãos e acertar na conquista".

"Eu namorava (outra pessoa), e ele também. Mas ali já bateu um negócio", contou Wanessa, ao relembrar como conheceu Dado Dolabella. "Depois eu precisei de um modelo gato, e chamei ele. Dado fez meu clipe, e a gente não teve nada. Mas, então, terminei meu namoro, e o contatinho ficou. A gente saiu, no Rio de Janeiro, e começou a namorar", rememorou ela, numa entrevista recente.

O clipe citado por Wanessa é o da música "O amor não deixa", um dos primeiros sucessos da cantora, com produção audiovisual gravada em São Paulo (SP). Quem tomou a iniciativa para o namoro foi ele. "Eu estava no Rio, e a gente queria sair para algum lugar. Não podia subir no quarto com ele sozinha. Minha mãe não deixava. Mas todos subimos no meu quarto para conversar, e ficamos na varanda. Ele começou a cantar no meu ouvido, e foi", recordou-se ela. Também em 2001, Wanessa convidou Dado para estrelar o clipe de "Apaixonada por você".



Um ano depois, os dois deram um ponto final na relação. Mas apenas brevemente. Naquele período, crises de ciúmes e o assédio excessivo do público fizeram com que Wanessa decidisse se afastar do namorado. "Éramos muitos jovens e imaturos. Estávamos começando a carreira", repassou a goiana de 41 anos. "Eu me vi num lugar, e ele se viu com todas as mulheres do Brasil olhando para ele", relembrou a cantora.

Em 2003, a dupla reatou — e a segunda temporada desse romance foi muito mais conturbada. Frequentemente, os dois passaram a ser vistos brigando em público, na rua. Não raro, revistas especializadas no universo de celebridades publicavam fotos de Wanessa chorando. Pai da cantora, o sertanejo Zezé Di Camargo chegou a falar publicamente que não aprovava o relacionamento da filha à época. Em 2004, Dado e Wanessa já estavam separados, mas volta e meia se reencontravam.

No carnaval daquele ano, Dado Dolabella foi ao mesmo camarote para o qual Wanessa foi convidada, na Marquês de Sapucaí (Sambódromo), no Rio de Janeiro. Segundo relatos da época, o ator fez de tudo para não encontrar a ex-namorada: tentou sair de fininho do espaço e pegar o ônibus que transportava os convidados do local. A artista curtiu a noite por lá e ainda cantou no bar do camarote.

Dado e Wanessa seguiram suas vidas separadamente. Tempos após o término, a cantora engatou um romance com o empresário Marcus Buaiz. Com ele, a cantora se casou, em 2007. O casal teve dois filhos — José Marcus, de 11 anos, e João Francisco, de 8. Wanessa e Marcus ficaram juntos por 17 anos, mas se separaram em maio de 2022. Eles anunciaram o término por meio de um comunicado.

Pouco tempo após a separação, surgiram rumores de que Wanessa e Dado haviam retomado o contato e até reatado. Num primeiro momento, a cantora negou. Logo depois, o fato foi confirmado pelos dois. À época do início da nova fase do namoro, a cantora decidiu passar um período imersa na Chapada dos Veadeiros, onde ele vivia, com a companhia do namorado. Em 2022, Dado se mudou para São Paulo e passou a viver com Wanessa na casa que pertence à família da cantora.

— Troco muito com Dado sobre tudo. Dou pitaco nas coisas dele, e ele nas minhas. E assim vamos juntos. É outra relação agora! Não tem nem comparação com o que vivemos no passado. Éramos outras pessoas na adolescência. De lá pra cá, a gente foi se reconstruindo na vida — contou ela, em entrevista ao GLOBO, em agosto de 2023.

Até que... Veio o "BBB - Big Brother Brasil. Conforme publicou o jornal "Extra", Wanessa Camargo entrou no reality show disposta a repensar a relação. De acordo com a publicação, a mãe da artista é contrária ao relacionamento. Familiares e pessoas próximas contaram ao "Extra" que o casal vinha tendo brigas constantes recentemente — e que os vizinhos dos dois (que viviam na casa que pertence a Zilu, na região de Alphaville, em São Paulo) haviam alertado a mãe da artista sobre possíveis problemas conjugais enfrentados por Wanessa.

Ainda segundo o "Extra", no último sábado (2), ao ser anunciada a expulsão de Wanessa, Dado Dolabella afirmou que encontraria a namorada no Rio de Janeiro. Ao tomar ciência disso, Zilu teria proibido a entrada o ator e cantor no condomínio em São Paulo, onde ela estava com os netos, e teria ameaçado acionar a polícia. Dado, então, teria desistido da viagem. E não insistiu no caso.

No último domingo (3), Zilu Camargo comentou, também por meio das redes sociais, que a filha não cultiva mais qualquer relacionamento com o ator e cantor. "Ela não está com Dado, e tudo que ele (Dado Dolabella) fala na internet é em benefício dele. Ele não está pensando nela, e isso é muito ruim, mas já estamos tomando todas as providências necessárias", comentou Zilu, após seguidores de Dado criticarem parte de seu posicionamento diante da expulsão de Wanessa.

Após a repercussão do assunto, Dado Dolabella se manifestou. "O tempo ele resolve tudo, e eu costumo dizer que o tempo é o senhor do destino. Nada como ele para acertar as coisas", declarou o ator e cantor. A ver cenas dos próximos capítulos.

