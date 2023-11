Wanessa Camargo fala sobre convivência em família: "A gente se entende na diferença"

A- A+

Wanessa Camargo comentou, em entrevista ao Globo em agosto deste ano na ocasião do lançamento do álbum "Livre" , acerca dos eventuais embates travados com o pai, o cantor sertanejo Zezé Di Camargo. A goiana de 40 anos, que agora se vê no meio de uma nova polêmica envolvendo ela e a madrasta Graciele Lacerda, abriu parte da convivência em família e revelou que precisou "aprender a respeitar" a figura paterna em suas diferenças. A seguir, confira trechos desta conversa recente, e que ainda não haviam sido publicadas.

"Quando faço algo que meus pais discordam, tanto na minha profissão quanto nas minhas escolhas de relacionamento, sou respeitada, mesmo que depois eu me ferre e dê razão para eles. Com meu pai e minha mãe, busco esse lugar. E tive que aprender isso, porque muitas vezes fui a pessoa que não os respeitei" conta ela. "Às vezes quero tanto que a pessoa siga no caminho que acho que é o certo... Mas não adianta! Por vezes, até dói saber respeitar isso, porque é como se a gente soubesse, vendo de fora, que algo de errado vai acontecer. Daí temos que assistir a quem a gente ama fazer alguma coisa que lhe vai machucar. E a gente tem que aceitar. É nesse lugar, na família, que a gente se relaciona".

Nas palavras de Wanessa que recentemente reencontrou um amor da juventude e assumiu namoro com o ator e cantor Dado Dolabella , a família Camargo se "entende na diferença":

"É aquela coisa do tipo: "Penso isso, isso e isso. Mas é assim que você quer? Então está tudo certo". Inclusive, às vezes há momentos de troca que nos surpreendem. Uma vez, meu pai me deu um conselho profissional, achando que eu estava super errada, falando para não fazer determinada coisa. E eu insisti que sim. Depois, ele viu o resultado do negócio e falou: "Filha, ainda bem que você não me ouviu". Isso acontece direto na nossa família, porque tem amor. Tem base. A gente se olha, se ama e vai se entendendo na diferença" reforça a cantora, mãe de João Francisco, de 9 anos, e José Marcus, de 11, frutos de seu antigo relacionamento com o empresário Marcus Buaiz.

A cantora ressalta que a família não costuma prolongar determinadas discussões, justamente para evitar desavenças.

"Quando vemos que algo pode render uma discussão a mais, a gente para. Em questões até que podem ficar mais calorosas, a gente para e diz que não vai falar daquilo. E isso é construção. Significa aparar as arestas da relação. E, olha, relação que não tem discussão não tem amor também. Se não tem divergência, não tem amor. É isso" frisa. "Somos todos divergentes, pessoas que pensam diferentes".

Atual polêmica

Um desentendimento entre Wanessa Camargo, Graciele Lacerda (madrasta de Wanessa) e Amabylle Eiroa (mulher de Igor Camargo, irmão de Wanessa) veio a público na última semana. Ao lado da cunhada, a cantora decidiu abrir um processo judicial contra a madrasta depois de as duas descobrirem, recolhendo provas do fato, que Graciele criara um perfil falso nas redes sociais para falar mal de alguns membros da família Camargo e de Zilu Godoi, ex-mulher de Zezé e mãe dos filhos dele.

Depois de o caso vir à tona, Graciele negou a acusação. "Se eu tivesse feito, eu admitiria com certeza. Mas o problema é que eu não fiz", afirmou ela, na última semana. Em seguida, Wanessa desistiu de levar adiante o processo para evitar complicações na Justiça e também para não prejudicar o pai, como revelou Igor Camargo nos últimos dias.

Na última segunda-feira (6), os desentendimentos ganharam mais força e Zezé teria então decidido demitir Igor, o caçula de 29 anos, do cargo que ele ocupava, como administrador, em sua empresa. A informação, no entanto, ainda é confirmada pela família.

A relação entre Zezé e Igor Camargo piorou depois de o cantor afirmar, em entrevista ao jornalista Léo Dias, que Wanessa Camargo havia mudado de lado na briga familiar e desistido de levar adiante o processo contra a madrasta porque ele e Graciele provaram para a cantora que Amabylle Eiroa e Zilu Godoi também acusam a própria (Wanessa, no caso) de ser dona de um perfil fake. Até agora, Wanessa não se manifestou publicamente sobre o assunto.

