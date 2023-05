A- A+

famosos Wanessa Camargo faz apelo após fãs invadirem fazenda de Zezé: "Fanatismo me apavora" Cantora expôs admiradores que acamparam ilegalmente em área de pasto de terreno particular mantido pela família da cantora, em Goiás

Wanessa Camargo revelou, na última quinta-feira (11), que viveu uma situação de "pavor" e "loucura" depois que parte de seus fãs invadiu a propriedade de seu pai, o cantor sertanejo Zezé Di Camargo, na cidade de Arapaguaz, em Goiás. "O pessoal que fica na fazenda ligou pra gente e (disse): 'Seguinte, a gente prendeu umas pessoas acampadas'. Tinha uma galera acampada dentro da fazenda, no meio do pasto. E a gente (imaginou) que podia ser invasão, que podia ser bandido... Era o meu fã clube de Brasília, bonitinhos", ela afirmou, em entrevista ao podcast Pod Delas.

A artista relatou o caso para explicar por que precisou impor limites na relação com os admiradores de seu trabalho. Na ocasião em que os fãs invadiram a fazenda de seu pai, ela conseguiu que as pessoas não fossem levadas para a delegacia. "Tive que tirar a queixa, porque não me pediram 'oi, com licença'. Eles entraram. Olha que perigo! Já pensou se, de repente, acontece alguma coisa...? Não sei", desabafou ela, que atualmente — após se separar do empresário Marcus Buaiz — vive com o ator Dado Dolabella, com quem havia tido um relacionamento na juventude.

Wanessa frisou que se sente "muito medrosa" com os excessos cometidos por alguns fãs e que sempre dá um ultimato para aqueles que passam do limite. "Eu falo para eles (para os fãs): 'Não gosto de fanatismo, e isso me apavora'. Então toda vez que começa a sair do ponto, e isso já aconteceu umas quatro vezes na minha vida, eu vou lá no particular e falo: 'Você está me assustando. E aí? Vai manter a linha pra gente poder ter uma relação ou vou ter que me afastar de você e vou impedir que você esteja perto de mim?'", ela contou.

A artista citou, na conversa, casos de famosos que foram mortos por fãs, como o cantor e ex-Beatle John Lennon. Ela afirmou que, no momento em que se sente acuada diante de algum admirador, logo toma alguma providência e busca o entendimento do outro. Foi assim, recentemente, como ela lembrou. "Eu tinha duas escolhas: ou afastar (a pessoa) porque estava me assustando o exagero, ou pegar o medo e falar: 'Não, essa pessoa deve estar colocando em mim coisas que não deveria'. Então chamei a pessoa para essa conversa do autoconhecimento e hoje é uma relação equilibrada e verdadeira", recordou.

