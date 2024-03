Wanessa Camargo fora do "BBB 24": O que acontece quando um participante é expulso do reality?

A- A+

Desclassificada do BBB 24 por uma suposta agressão em Davi durante a festa na madrugada deste sábado (2), Wanessa Camargo tornou-se a nona participante a ser retirada do reality desde 2012, quando o modelo Daniel Echaniz tornou-se o primeiro brother a ser desclassificado por "comportamento inadequado".

Mas o que acontece com quem é retirado do programa? Pelo contrato que brothers e sisters assinam antes de entrar no programa, os participantes expulsos perdem tudo o que ganham durante o programa. O fato até levou internatutas a especular se Davi poderia perder a bolsa integral do curso de medicina que ganhou, uma vez que ela foi conquistada por Wanessa.

Segundo o colunista Fefito, do UOL, o contrato teria a seguinte cláusula: "Não farão jus a qualquer remuneração, prêmio ou indenização pela Globo, ficando obrigados a ressarcimento de perdas e danos a que derem causa".

Os expulsos também não têm a mesma agenda na emissora dos eliminados nos paredões, ou seja, Wanessa não participaria do café da manhã no "Mais Você" e dos outros programas da casa. Mas, ao contrário de quem desiste, como aconteceu com a influencer Vanessa Lopes nesta edição, os expulsos ainda têm direito ao cachê acertado ao entrar no programa, que, no caso dos camarotes, seria de R$ 40 mil.

Relembre os outros expulsos

Desde 2012, o BBB expulsou oito participantes (fora Wanessa) por conta de casos de agressão ou assédios. Até aquele ano, o Big Brother Brasil não tinha mandado para casa nenhum integrante. Mas naquela edição, o modelo Daniel Echaniz deixou o programa após ter apresentado “grave comportamento inadequado”, segundo a direção do reality à época. Além do brother, houve outros sete participantes que acabaram por não continuar na dinâmica normal do programa.

No BBB 12, depois de uma festa regada a álcool, Daniel e Monique Amim foram para o quarto, e o brother foi acusado de abusar sexualmente da sister, que estava desacordada. Após o programa, a jogadora retirou as queixas.

Duas foram as temporadas em que mais houve expulsão: a 19° e a 23°. Na primeira, a penalidade recaiu sobre uma participante que era, inclusive, finalista do programa. Hariany foi eliminada depois de empurrar a amiga, às vésperas do encerramento do reality. Mas nem apenas por ações dentro da casa houve a desclassificação: o outro, o biólogo Vanderson, foi embora após ser intimado a depor. Ele era acusado, por três mulheres, de estupro, agressão física e importunação.

Já na edição do ano passado, Antonio, o Cara de Sapato, e MC Guimê foram desclassificados em razão de importunações sexuais.

Confira mais sobre todas as expulsões, além de outras curiosidades na ferramenta criada pelo GLOBO. Por meio do recurso, é possível procurar os brothers e as sisters por nome ou por edição, como também dá para filtrar por "campeão", "expulso" e "1º eliminado". Na caixinha com fotos de cada jogador, há informações e imagens sobre quem ele era antes de entrar no programa (Caetano, o primeiro eliminado da história da atração, por exemplo, era modelo) e como está atualmente (hoje é apresentador, publicitário e diretor executivo de uma revista).

Entenda a treta com Davi, que levou à saída de Wanessa

Davi e Wanessa Camargo tiveram mais um desentendimento após a última festa do "BBB 24". Durante a madrugada, a cantora teria acordado o brother, que foi ao confessionário reclamar das atitudes dela. Segundo Davi, ela teria atingido sua perna enquanto dançava no quarto. O bhoter pediu a expulsão da Wanessa. No X, antigo Twitter, a tag "Wanessa expulsa" já está entre os assuntos mais comentados do momento.

Após deixar a festa na madrugada (2), Wanessa entrou no quarto agitada e foi contida por Yasmin Brunet e Giovanna Pitel. A cantora se desvencilhou das duas e começou a dançar em frente à cama em que Davi dormia. Após o brother acordar ela diz:

"Desculpa Davi. Eu estou meio louca".

Depois, Davi desabafou com Matteus sobre a atitude dela:

"Estou me sentindo provocado. Ela invadiu meu espaço. Se fosse eu no lugar dela isso aqui não estaria assim. Quer beber na festa e usar a desgra** do álcool para ficar perturbando os outros? Quer vir bater no outros? É o que? Minha mãe? Aqui não tem isso não. Aqui as pessoas julgam uma falinha que você fala. Imagina atitude. Se fosse eu no lugar dela nego ia estar dizendo que agredi Wanessa Camargo. Isso para mim é falta de respeito, provocação e agressão. Ela deu um tapa na minha cama, nas minhas pernas. Eu levantei na hora".

