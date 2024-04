A- A+

BBB 24 Wanessa Camargo lança música sobre experiência que viveu no BBB 24: "Afrobetização" Cantora foi expulsa por agressão e estará presente na final desta terça-feira (16) com novo visual

Depois de ser expulsa por agressão do BBB 24, Wanessa Camargo vai participar do encontro da grande final do programa nesta terça-feira (16).



A cantora não só estará presente como mudou de visual e lançou música nova, "Caça like", que ela definiu como um grande desabafo de tudo o que viveu no pós BBB. No X (antigo Twitter), ela fala que depois do reality começou um processo de "afrobetização", se referindo às acusações de racismo contra Davi.

"Ao sair do BBB, fui bombardeada de informações e cobranças. Precisei de um tempo para me organizar e entender a dimensão de tudo que tinha acontecido. Busquei profissionais que pudessem me auxiliar nesse processo e tenho refletido muito sobre diferentes aspectos da minha vida. Foi assim que iniciei meu processo de afrobetização. Me refaço enquanto pessoa e artista, e "Caça Like" vem nessa toada, enquanto manifesto para o linchamento virtual sem a possibilidade de troca. Reconheço minhas falas e atitudes, mas acredito em uma reconstrução por meio do diálogo. Senhores perfeitos, lhes apresento a nova Wanessa: imperfeita, que assume seus erros, mas reconhece seus valores e sua história"

Mudança no visual

Na noite do último domingo (14), Wanessa foi fotografada com amigos num restaurante em Ipanema, bairro na Zona Sul da cidade. Na cerimônia que marcará a final do programa, ela surgirá com o visual repaginado.

A cantora de 41 anos tingiu os cabelos de louro e cortou os fios, deixando-os na altura dos ombros. A transformação foi feita por conta do profissional Bruno Sodré. "Nada melhor para uma nova era do que uma mudança de visual. Uma novidade que estou louca para compartilhar com vocês. Nos vemos amanhã!", escreveu a ex-BBB na legenda do post.

