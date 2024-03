A- A+

BBB 24 Wanessa Camargo pede desculpas a Davi em vídeo publicado nas redes sociais Cantora afirmou entender que alguns dos seus comportamentos no programa "se enquadram no racismo estrutural"

Após a expulsão do BBB 24, Wanessa Camargo voltou a aparecer nas redes sociais. Em um vídeo publicado nesta terça-feira (12), a cantora pediu desculpas a Davi por suas atitudes no programa.

“Oi gente, como eu falei no vídeo anterior, eu precisei tirar esse tempinho pra assimilar tudo o que tem acontecido na minha vida nesses últimos dias e foi muito bom. Porque o tempo se encarrega de colocar tudo em seu devido lugar. Ele vai deixando as coisas mais nítidas, inclusive nossos pensamentos”, começou a cantora.

Wanessa afirmou não ter medo de olhar no espelho, reconhecer os erros e aprender com eles. “Hoje, entendo, que algumas das minhas falas e comportamentos dentro do BBB em relação ao Davi se enquadram no racismo estrutural, que está tão enraizado na nossa sociedade e em nós, pessoas privilegiadas, que a gente acaba praticando sem perceber e sem se dar conta de quanto isso afeta a população já tão machucada e discriminada por séculos”, comentou.

Em seguida, a cantora se desculpou com o seu principal rival no reality. “Devo sim um pedido de desculpas ao Davi, a sua família e a todas as pessoas negras que se sentiram ofendidas. Me desculpem, do fundo do coração”, apontou.

Wanessa prometeu não encerrar a conversa com o vídeo. “Quero aprender, conhecer e me tornar antirracista e assim construir uma sociedade muito mais justa e igualitária para todos nós”, acrescentou.

Veja também

BBB 24 Com 80,76% dos votos, Yasmin Brunet é a 12ª eliminada após protagonizar várias brigas