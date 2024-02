A- A+

BBB 24 Wanessa Camargo propõe um dia de silêncio no "BBB 24": "Vai ser meu ato de rebeldia" Cantora fez brincadeira após Yasmin contar história sobre conhecido

Durante conversa com Yasmin e Michel na área externa do “BBB 24”, Wanessa Camargo fez uma proposta inusitada. Os três falavam sobre leitura, quando a modelo contou a história de um conhecido que participou de um “retiro do silêncio”.

“Vamos fazer isso? Vamos fazer um ato de rebeldia, todo mundo em silêncio durante um dia no BBB? Já pensou, que loucura?”, sugeriu a cantora. Em seguida, Yasmin explicou como funciona o retiro: “É tão desesperador que é silêncio total, você não pode ler nada…”.

“Então vou fazer isso, tá bom? Vai ser meu ato de rebeldia, obrigada, até amanhã. Não falo mais nada”, brincou Wanessa.

