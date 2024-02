A- A+

BBB24 Wanessa Camargo questiona presença de Davi no BBB: "Já conseguiu a faculdade" A cantora lembrou da bolsa de estudos que o baiano ganhou numa dinâmica do programa

O nome de Davi segue como um dos mais comentados pelos colegas de confinamento dentro do BBB. Desta vez, Wanessa Camargo afirmou que o baiano já deveria ter saído da casa por já conquistado ter uma bolsa de estudos.

"Se a faculdade era o tanto que ele queria, ele já conseguiu a faculdade. O que ele ainda tá fazendo aqui?", questionou Wanessa Camargo. O brother já comentou em alguns momentos da casa que tem o sonho de cursar medicina.

A cantora lembrou a dinâmica do BBB quando Davi recebeu como prêmio uma bolsa de estudos numa faculdade. No momento da fala sobre o brother, Wanessa Camargo estava com Yasmin Brunet, Michel e Leidy Elin.

Veja também

BBB24 MC Bin Laden conversa sobre gordofobia e reflete: "Tenho até vergonha de ir na piscina"