CELEBRIDADES Wanessa Camargo sente medo de voar e vai de carro ao Rio para ensaio da "Dança dos Famosos" A viagem foi realizada com mais três mulheres, com quem Wanessa dividiu o volante

Wanessa Camargo, que participará da Dança dos Famosos 2025, confessou ter ido de carro de São Paulo até o Rio de Janeiro, onde ocorrerão os ensaios. Segundo divulgado em suas redes sociais, nessa quarta-feira, 6, ela revelou ter tido receio de embarcar e optou por não voar.

A viagem foi realizada com mais três mulheres, com quem Wanessa dividiu o volante. "Quatro e meia da manhã e estou chegando no Rio de Janeiro. Resolvi ir porque passei um pavorzão no avião. Pelo que vi, o tempo vai continuar ruim e aí não quero passar pelo mesmo trauma que passei."

"Só de pensar que eu ia passar pelo mesmo medo, apavorei. Vai que eu não consigo entrar no avião. Não confio em mim quando estou irracional desse jeito. [Então] estou de carro. Confesso que estou moída", completou.

Após sua chegada no Rio de Janeiro, a cantora confirmou que a viagem foi um sucesso: "Chegamos no Rio às cinco da manhã". Ela também filmou os bastidores dos primeiros ensaios para a atração do Domingão com Huck, cuja primeira fase será realizada em grupos.

Quais são os grupos da 'Dança dos Famosos'?

O quadro do Domingão com Huck contava inicialmente com 16 participantes, divididos em quatro grupos.

O Grupo A é composto por Rodrigo Faro, Duda Santos, Silvero Pereira e Gracyanne Barbosa. Também estão presentes, em cada um dos grupos, quatro professores, que serão mentores dos participantes após a finalização da fase de grupos.

David Junior, Nicole Bahls, Luan Pereira e Fernanda Paes Leme integram o Grupo B. No Grupo C, fazem parte Allan Souza, Catia Fonseca, Richarlyson e Manu Bahtidão.

Por último, no Grupo D, os participantes são: MC Livinho, Wanessa Camargo, Alvaro e Tereza Seiblitz. Livinho, entretanto, saiu da competição e não integrará o time.

A edição de 2025 comemora 20 anos do quadro que teve início no Domingão do Faustão.



