A- A+

REDES SOCIAIS Wanessa Camargo vai processar Graciele Lacerda. Entenda a briga da família Camargo Graciele teria criado um perfil fake nas redes sociais para falar mal das filhas e da ex-mulher do sertanejo

Uma briga entre Graciele Lacerda, atual esposa de Zezé Di Camargo, Amabylle Eiroa (mulher de Igor Camargo, filho de Zezé) e Wanessa Camargo veio a público esta semana. Junto com a cunhada, Wanessa vai processar a madrasta depois de as duas descobrirem e juntarem provas de que Graciele criou um perfil falso nas redes sociais para falar mal de alguns membros da família Camargo e de Zilu Godoi, ex-mulher de Zezé e mãe dos filhos dele.

Graciele, que é influenciadora fitness, estaria por trás de um perfil no Instagram chamado “prisciladantas568”. Além de criticar a família Camargo, ela usava a página para elogiar ela mesma e a defender de críticas. Em prints publicados pela imprensa, Graciele, sob a alcunha de Priscila, pode ser vista escrevendo frases como: “maravilhosa! Precisa mostrar esse corpão”’ ou “pessoalmente é mais linda ainda”.

Quanto aos comentários em que zomba de Zilu Godoi, em um deles, a noiva de Zezé teria criticado a forma como a ex do cantor apareceu dançando. “Zilu sapateando”, escreveu em tom debochado, enquanto riu de um comentário de outro perfil que dizia: “Dança igual qualquer idosa de sua idade”. Contra Camila Camargo, filha de Zezé, Graciele — ainda sob a alcunha de Priscila — criticou a escolha de uma vestimenta e escreveu “você usa umas roupas nada a ver, meio que não combinam com nada”.

Em outro post na rede social, Priscila defendia Graciele da acusação de que teria sido amante de Zezé antes de ele se separar de Zilu. Além disso, ela escreveu que Wanessa Camargo se encontrou com Dado Dolabella, atual namorado da cantora, enquanto ainda era casada com Marcus Buaiz.

Veja também

Folha Pet Cachorro de Matthew Perry, de "Friends", pode ser adotado pela atriz que interpretou Phoebe na série