Wanessa comenta sobre a "dor" de comer presunto para quem está acostumado a filé mignon

A cantora Wanessa Camargo desabafou na sala com colegas de confinamento sobre a dificuldade do programa para pessoas ricas em comparação com pessoas de baixa renda. “É mais doloroso pra pessoa que tá acostumada todo dia a comer filé mignon ter que começar a comer presunto do que um que sempre comeu presunto e não sabe o que é o filé mignon”, disse.



Wanessa disse, ainda, que as pessoas aceitam que os Camarotes entrem do BBB, mas descredibilizam vitória deles. "As pessoas aceitam a gente participar, mas desmerecem que a gente deva ganhar. As pessoas estão julgando pelo que elas acham que é o prêmio. Isso aqui não é um prêmio financeiro., se não o programaseria só com pessoas que não tem dinheiro. Então desmerecem a nossa busca aqui e dói na gentew porque a genmte se sente mal também".

