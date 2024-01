A- A+

BBB 24 Wanessa compartilha opções de voto com três brothers na mira; saiba quem são Em conversa com Yasmin Brunet, a cantora falava sobre a falta de privacidade na casa



Confinada na casa do BBB 24, a cantora goiana Wanessa Camargo revelou quem são sua três opções de voto para o próximo paredão, que será formado nesta sexta (12). Confinada na casa do, a cantora goiana Wanessa Camargo revelou quem são sua três opções de voto para o próximo paredão, que será formado nesta sexta (12).

Em conversa com Yasmin Brunet, a cantora falava sobre a falta de privacidade na casa. "É bizarro, parece que aqui realmente tem ponto. Você fala da pessoa e ela aparece", disse Wanessa.

A modelo concordou e contou que quando fala em quem pretende votar, fica dando de cara com a pessoa. "Eu estou falando para você. Assim que eu mirei em quem eu vou votar, essas pessoas em quem eu mirei, parece que agora eu estou dando mais de cara, ficando mais de cara com elas, mais sozinhas com ela", compartilhou.

Em seguida, Brunet questionou Wanessa sobre suas opções de voto. "Luigi, Davi e Juninho", contou Wanessa. A modelo disse não ter opção. "Eu não tenho ninguém".

Especulações sobre a indicação do Líder

A cantora contou que acredita na indicação do líder Rodriguinho em indicar Davi, mas acredita que o brother ainda pode ser imunizado pelo anjo.

"Vou te falar sério, eu achei que aqui dentro essa parte de votar não era tão difícil assim. Eles tinham que colocar alguma dinâmica para a gente começar a desgostar das pessoas", reclamou Yasmin

Veja também

Luto Morre poeta russo dissidente Lev Rubinstein