A- A+

FAMOSOS Wanessa diz que Dado Dolabella teve "crise de ciúme" e nega agressão: "Momento infeliz"; entenda Ex da cantora teria empurrado sertanejo Luan Pereira durante confraternização dos participantes do quadro Dança dos Famosos

Nesta sexta-feira (22), a cantora Wanessa foi às redes sociais explicar a confusão na qual se viu envolvida na quinta (21), quando ex, Dado Dolabella, foi acusado de tentar agredi-la fisicamente.



Wanessa disse que “houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex Dado com relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido”. A cantora acrescentou que “não houve nenhuma agressão comigo” e finalizou com um recado: “Vamos viver de verdade!”.

A confusão aconteceu no posto 5 da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, durante uma confraternização dos participantes da Dança dos Famosos, quadro do programa “Domingão com Huck”.

Segundo uma fonte do jornal Extra, que estava lá, tudo começou quando o cantor sertanejo Luan Pereira, que também participa do quadro, segurou Wanessa pela cintura para mostrar um passo de dança. Dado não gostou do que viu e, de acordo com a fonte do Extra, empurrou Pereira, que foi ao chão. Em seguida, Dado teria ido em direção a Wanessa para tentar empurrá-la.





Antes da briga, vídeos mostram Wanessa se divertindo na festa. Ela, inclusive, cantou “Amor, amor”, um de seus sucessos, enquanto o ator Allan Souza Lima dançava sensualmente.

Ainda segundo o Extra, Dado estaria inconformado com o fim do relacionamento e perseguindo a cantora. No início do mês, uma fonte do jornal carioca afirmou ter visto os dois saindo de mãos dadas de um bar na Barra da Tijuca.

Em julho, no aniversário de Dado, Wanessa fez uma homenagem carinhosa nas redes sociais, o que gerou boatos sobre uma possível reconciliação. “Dado Dolabella, que esse novo ano que começa agora seja muito especial. Muita luz, bênçãos e alegrias. Feliz Aniversário, que venha uma fase linda, cheia de coisas incríveis para você! Você merece”, escreveu a cantora.

O cantor Luan Pereira, por sua vez, não se manifestou diretamente sobre o ocorrido. Na sexta, ele compartilhou nas redes sociais um trecho do Salmo 91, um dos mais populares da Bíblia Sagrada: “Pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei; eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele; vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação”.

Veja também