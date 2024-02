Wanessa diz que não quer "moeda de troca" com Davi e repercute alvo dado por MC Bin Laden no BBB 24

A- A+

Em conversa na área externa da casa do BBB 24 com Rodriguinho e Lucas, Wanessa avaliou sua relação com o baiano Davi."Ele ainda está nesse lugar [prioridade de voto]. Estou me dando melhor com ele. Inclusive, vou falar com ele porque ele quer me por no VIP por causa do negócio da faculdade, mas não quero fazer como moeda de troca. Eu fiz de coração para ele realizar o sonho dele", disse a cantora.



Wanessa também repercutiu o "alvo" dado por Bin ter dado alvo para ela no Queridômetro. "Para mim, não tem estratégia que me convença. Tem a Cunhã, o Davi e eu sou o terceiro voto dele", avaliou. "Poderia ser eu", comentou o pagodeiro. "Mas não se faz isso. Se eu não sou realmente, não sei o que ele pensou. Que eu ia pro Paredão e era forte? Não gostei", opinou Wanessa.

"Eu não acho que você é a terceira opção dele", especulou Lucas. "Mas agiu como. Se Cunhã pega o Anjo, eu tava fudida e ia pro Paredão. A regra é: fuja do Paredão, e essa é a minha única estratégia aqui. Eu queria ficar 1 mês aqui e depois eu posso ir", disse a cantora. "Mas quem faz o jogo não é a casa, é o Brasil", lembra Rodriguinho.

"Você fez no começo do jogo, eram só três pulseiras e você tava meio perdido. Ele fez por estratégia. Para mim, é um tiro no pé. Para mim, ele virou um alvo depois disso!", lembrou Wanessa.

