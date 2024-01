A- A+

BBB 24 Wanessa diz que sonhou com resultado do paredão desta terça (30) Cantora também declarou que sonhou com o dia em que será eliminada do BBB. "Vi a Ana Maria falando comigo"

Em conversa com Isabelle, na tarde desta segunda (29), a cantora Wanessa contou que sonhou com a formação do paredão, inclusive “prevendo” que Davi - que se safou após vencer a prova “Bate-Volta” - não estaria no quarteto dos emparedados.

“Foi antes da prova ‘Bate-Volta’ que eu tive o sonho. Uma das coisas que me confirmou foi que Davi não estava. Muito louco. Você (Isabelle) não saia. Vi quem ia sair, mas não quero falar. É chato, mas estou tendo muitos sonhos neste nível”, afirmou a cantora. "Se a pessoa que apareceu no meu letreiro sair… Mãe Diná aqui",completou.

Em seguida, Wanessa declarou que também sonhou com o dia em que será eliminada do BBB. “Sonhei com meu paredão. Eu vi o dia, mas preciso só saber se cai na terça-feira. Vi Ana Maria falando comigo”, apontou. Depois, a cantora informou que sua despedida da casa mais vigiada do Brasil seria 11 de fevereiro, um domingo.

Estão no paredão desta terça (30), além de Isabelle, Alane, Juninho e Luigi.

