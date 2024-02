A- A+

BBB24 Wanessa é cobrada pelas amigas dentro do BBB 24: "A gente não pode contar nada para você" A cantora passou informação do grupo para outros participantes da casa

Uma atitude de Wanessa dentro do BBB 24 não pegou bem entre as suas aliadas. A modelo Yasmin reclamou do fato da cantora ter passado informações para os outros participantes.

Wanessa confessou, em conversa na tarde desta sexta-feira (16), na área externa da casa, que contou para alguns brothers o resultado da avaliação da liderança de Lucas Henrique. O problema é que o grupo tinha combinado de contar algo diferente da verdadeira avaliação recebida.

"Elas perguntaram do negócio...Eu estava conversando com elas de jogo e a Bia estava noiada, elas estavam assim: 'Você acha que a Raquele põe a gente?', eu falei assim 'acho que tem isso'", iniciou Wanessa.

"É, eu não sei mentir. Não contem para mim uma coisa que...", prosseguiu a cantora que foi interrompida por Yasmin: "Então a gente não pode contar nada para você".

Wanessa tentou se justificar sobre o fato de ter passado informação para outro grupo. "Eu sei, gente. Desculpa! Eu achei que esse aí estava tudo bem, tanto é que quando eu falei, eu falei 'puts, será que eu devia falar ou não?', eu falei 'gente, pelo amor de Deus, o jogo é dele, é direito dele, eu não tinha que ter falado essa parte do duvidoso'. Foi quando a Bia foi, então ela falou 'estou bem no jogo'", explicou.

