BBB 24 Wanessa e Davi conversam no "BBB 24" e baiano revela mágoa: "Não sou bicho, sou um ser humano" Cantora disse que ficou incomodada com uma fala do brother para Yasmin

Wanessa Camargo e Davi tiveram uma longa conversa na manhã desta sexta-feira (2). Como já havia prometido, a cantora convocou o motorista por aplicativo, na área externa da casa, para tecer críticas sobre o comportamento dele dentro do “BBB 24”.



No início do diálogo, Wanessa afirmou que não se sentiria à vontade de ir para o VIP com Davi, já que votou nele. O baiano, no entanto, disse que a chamaria de qualquer forma, já que no VIP haveria mais opções de comida para a sister, que é vegana.

Fofoca

Falando sobre fofoca, Davi disse se sentir incomodado por Lucas Henrique não ter resolvido a questão entre eles em particular. “Ele passa aquela informação para o Bin, o Bin vai passar aquela informação para outras pessoas, outras pessoas vão repassar a informação”, exemplificou.



"Vai gerando fofoca, conversa, disse me disse com meu nome e eu não gosto", pontuou Davi. "Uma palavra aqui pode ser um tiro lá fora. Pode te aumentar ou diminuir", completou.

Wanessa, no entanto, afirmou ter mencionado o nome de Davi na festa e, portanto, era ela quem deveria ter sido chamada para dialogar. "É incoerente. Era um assunto meu, se você pede para ele resposta, quem estava falando seu nome fui eu", argumentou.

Motivo de voto

Ao ser questionado pela cantora se gostaria de saber os motivos que a fizeram votar nele, o baiano negou. “Não quero. Eu acho que você tem seus motivos, é pessoal seu. Se um dia eu tiver os meus motivos de votar em você também, vão ser os meus motivos", rebateu.

Apesar da negativa, a filha de Zezé Di Camargo resolveu revelar suas razões. Wanessa contou que ficou incomodada com uma conversa que o brother teve com Yasmin sobre a carreira da modelo fora do reality.

A cantora chamou a fala de Davi com Yasmin de “irresponsável” e “maldosa”. Ela disse ainda que o assunto serviu como “gatilho” para ela, já que também é uma “pessoa pública”. “Meu ganha pão é opinião pública, o dela também", finalizou.

Davi tentou explicar que a conversa com a modelo foi “um conselho de amigo” e que não houve maldade em sua fala. “De boas intenções o inferno está cheio”, rebateu Wanessa.

Manipulador

Perto de encerrar a “DR” com Davi, Wanessa confessou ter chamado o brother de “manipulador” na presença de outros participantes do programa. Segundo a cantora, sua vivência a levou a julgar o baiano como maldoso.

O motorista revelou que ficou magoado após a artista afirmar que tinha medo dele. "Fiquei pensando: poxa, não sou bicho para ela falar daquela forma ali. Não sou bicho, sou um ser humano", contou.

Wanessa pediu desculpas por ter “machucado” o sentimento do adversário e admitiu que pode estar errando no programa. "Eu estou pronta aqui para mudar minha ideia o tempo inteiro”, declarou.

