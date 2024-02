A- A+

BBB24 Wanessa eleogia Yasmin e lembra histórico de transtorno alimentar: "Eu tinha bulimia" A cantora se preocupou quando a modelo ficou sabendo dos comentários feitos por Nizam quando ainda estava no programa

Wanessa Camargo teve uma conversa reveladora com Yasmin Brunet dentro do BBB 24. A cantora relatou problemas que tem com o próprio corpo.

Wanessa começou elogiando Yasmin. A atitude se deu pelo fato da modelo ter recebido por Lucas que os comentários feitos pelo eliminado Nizam quando ele ainda estava no jogo.

"Quanto mais olho para você, mais linda você fica. Você é linda do jeitinho que você é. Se olha no espelho e se acha linda. Não deixa esse negócio entrar na sua cabeça, como se eles fossem manual de beleza. Não se apega a isso", avaliou a cantora, disse Wanessa para Yasmin.

Yasmin respondeu criticando Nizam. "Caguei para esse macho escr*oto".

Depois desse momento, Wanessa revelou problemas que teve com o corpo. Ela afirmou que já teve bulimia- transtorno alimentar em que as pessoas tomam medidas para evitar o ganho de peso.

"Eu não tenho uma bunda que eu acho incrível, eu não tenho um peito que eu acho bonito, tenho barriguinha, tenho gordurinha, tenho celulite…", iniciou Wanessa.

"Tive problema de compulsão alimentar, tive problemas sérios, até o dia em que olhei e falei: não vou ficar nessa, não. Eu tinha bulimia. Tô firme, forte e saudável - é [uma questão de] trocar valores", completou a cantora.

