A- A+

BBB24 Wanessa organiza desfile com todos os brothers contra falas machistas e emociona Yasmin A modelo se sentiu abalada ao descobrir os comentários feitos por Nizam quando o executivo de contas ainda estava no programa

A comoção pela reação de Yasmin ao saber dos comentários machistas feitos por Nizam sobre o corpo das mulheres quando ainda estava dentro do BBB 24 gerou um momento emocionante nesta segunda-feira (19).

Ao perceber que a amiga estava triste com a situação, Wanessa organizou um desfile com todos os participantes da casa. "Eu tô armando com todo mundo da gente fazer um desfile para exaltar as nossas imperfeições perfeitas do nosso corpo", disse a cantora.

O momento aconteceu na área externa da casa e os brothers desfilaram até Yasmin contando algo que amam e aceita sobre seus corpos.

Um a um participaram da brincadeira. Deniziane e Fernanda, por exemplo, ressaltaram a cobrança com os corpos após se tornarem mães.

Cada um tem seu corpo, cada um tem sua beleza e a gente tem que se amar", disse Beatriz. "Meu corpo é lindo. Uma africana com as virilhas pretas, escuras, e o bumbum também", ressaltou Leidy Elin. Giovanna e Isabelle comentaram sobre a celulite, estrias e marcas no corpo.

Os homens da casa também estiveram no momento emocionante. Michel se emocionou ao falar sobre si. "O meu é para quando olham pro meu rosto e falam: 'Que rosto lindo, que sorriso lindo, mas podia emagrecer, né?'. Aqueles que tem mania de pegar no meu peito sem autorização, achando que é brincadeira. Mas não é não".

Depois da apresentação de todos, Yasmin Brunet se emocionou e caiu nas lágrimas. "Em quem eu vou votar agora? Eu amo todos vocês", disse a modelo.

Confira um trecho do desfile:

Veja também

dança Centro de Educação e Cultura Daruê Malungo convoca público para a mostra ''Confluência RecorDança''