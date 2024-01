Wanessa repreende fala de Yasmin: "Só cinco anos a menos e me chamando de mãe"; assista

A- A+

A edição do BBB 24 mal começou e as trocas de provocações entre os participantes já estão rolando. Na saída da Prova do Líder, na madrugada desta terça-feira (9),Yasmin Brunet chamou a Wanessa Camargo por um apelido que ela não gostou e logo foi rebatida pela cantora.



"Wanessa, mãe, help!", chamou Yasmin. "Mãe? hahahahaha! Só cinco anos a menos que eu e fica me chamando de mãe?", respondeu Wanessa, com uma cara de poucos amigos. Yasmim Brunet tem 35 anos e Wanessa Camargo, 41.



Na internet, o assunto rendeu. "Yasmin Brunet chamando a Wanessa Camargo de MÃE. Viih tube voltou", comentou uma internauta.

Yasmin Brunet chamando a Wanessa Camargo de MÃE.



Viih tube voltou



#BBB24 pic.twitter.com/nHr97qnkXO — Luh (@LuhAntunes09) January 9, 2024

Yasmin chamando Wanessa se mãe.



Wanessa: “5 anos a menos que eu e me chamando de mãe.”



KKKKKKK#BBB24



pic.twitter.com/fqKIN8xGZt — Dantas (@Dantinhas) January 9, 2024

a yasmin chamando a wanessa de mãe é tudo pra mim

pic.twitter.com/G1WUGJv44O — nati (@saviorstefani) January 9, 2024

