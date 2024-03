A- A+

BBB24 Wanessa revela que já teve problemas com fãs na carreira: "Orei tanto para Deus me livrar" A cantora relembrou momentos na tarde desta quarta-feira (28)

Toda celebridade já passou por momentos complicados com fãs durante a carreira. Wanessa Camargo revelou aos brothers Lucas Henrique e Pitel, nesta quarta-feira (28) no BBB 24, que precisou lidar com algumas situações.

Segundo a cantora, é importante separar carinho de fanatismo. "Você não pode confundir carinho e admiração por fanatismo. Se o fã coloca em você toda a responsabilidade que você não tem, das suas felicidades, do que te alimenta, aí é que entra o perigo", iniciou.

"Eu já passei por fãs que já foram bem problemáticos. E orei tanto para Deus me livrar, de gente que era extremamente assim. Está tudo bem, um dia que de repente ele sentiu que eu atendi mais o outro ou que naquele dia eu não pude ficar tanto tempo. Eu não pude atender, só tive que dar um tchau e aí virava um ódio", completou Wanessa.

A cantora terminou o assunto com um questionamento. "Que tipo de carinho e amor é esse que não respeita, que não entende?".

