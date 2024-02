A- A+

BBB 24 Wanessa revela que tem perfil fake nas redes sociais e já usou para "monitorar" Dado Dolabella Em conversa no "BBB 24", cantora disse que não costuma fazer comentários com a página falsa

Wanessa Camargo admitiu que possui perfil falso nas redes sociais. Em conversa com Leidy Elin, Lucas Henrique e Yasmin, na área externa da casa, a cantora afirmou que não costuma fazer comentários ou curtir publicações com a página.

“Vocês nunca fizeram isso? De entrar para ver como está um ex teu, uma pessoa que era sua amiga e que não é mais", perguntou Wanessa. "Óbvio, todo mundo faz isso”, respondeu Yasmin.

“Não faço nenhum comentário com meu fake. Se entrar lá, eu mostro no vídeo. Não tem comentário e curtida de nada. Só para bizoiar as pessoas. Ver um perfil que não quero que as pessoas vejam”, disse Wanessa.



A cantora confessou já ter usado o perfil “fake” para monitorar seu namorado. “O Dado [Dolabella] mesmo, quando a gente se separou… A gente teve um momento que a gente deu um tempo e eu não queria que ele visse. A gente ficou uma semana meio afastado e quatro dias sem se falar. Aí eu queria muito saber onde ele estava e ele sabia qual era o meu fake. Aí fui lá e mudei o meu nome”, contou.

Wanessa revelou ainda que o parceiro nem percebeu o que ela fez e que foi falar com ela após a briga. “Ele: ‘Nossa, você nem olhou os meus stories. Você nem viu’. E eu: ‘Não mesmo’”, relembrou. “Agora ele está sabendo”, apontou Leidy Elin.

