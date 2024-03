A- A+

BBB 24 "Wanessa tá a todo vapor": Zilú Camargo fala sobre primeiros dias da filha fora do BBB 24 Mãe de ex-BBB se manifesta em meio a boatos da separação da filha com Dado Dolabella

Desclassificada do "BBB 24" neste sábado, Wanessa Camargo já voltou para casa e está "a todo vapor", segundo a mãe Zilú Camargo. A ex de Zezé di Camargo falou sobre os primeiros dias da filha após sair do reality em um depoimento postado nesta segunda-feira (4) em seu Instagram.

"A gente tá aqui enchendo ela de carinho e de amor", disse ela. "Já tá todo mundo trabalhando. Vida que segue, bola pra frente... Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o que é melhor pra cada um de nós. E ele age de acordo com aquilo que é melhor pra gente. Então a gente não pode julgar, atacar, fazer nada a não ser orar e deixar tudo nas mãos de Deus. Isso é que eu acredito e isso que será feito".

Wanessa desembarcou em São Paulo a bordo de um jatinho alugado pela mãe, que a esperava de braços abertos e lágrimas nos olhos na pista do aeroporto. A primeira noite de Wanessa fora do "BBB 24" foi passada com Zilu, os dois filhos do casamento com Marcus Buaiz, a irmã Camilla Camargo e os sobrinhos.

Zilú, que mora entre o Brasil e os Estados Unidos, também contou que nesse momento está no país dando apoio à filha.

"Então vamos seguir em frente, trabalhando. E eu tô trabalhando daqui porque tô com a reforma lá nos Estados Unidos, tô com coisa aqui pra resolver, ao mesmo tempo tô aqui apoiando ela", disse a mãe de Wanessa.

No último domingo (3), Zilu Camargo comentou, também por meio das redes sociais, que a filha não cultiva mais qualquer relacionamento com o ator e cantor. "Ela não está com Dado, e tudo que ele (Dado Dolabella) fala na internet é em benefício dele. Ele não está pensando nela, e isso é muito ruim, mas já estamos tomando todas as providências necessárias", comentou Zilu, após seguidores de Dado criticarem parte de seu posicionamento diante da expulsão de Wanessa.

Conforme publicou o jornal "Extra", Wanessa Camargo entrou no "BBB - Big Brother Brasil" disposta a repensar a relação com Dado Dolabella. De acordo com a publicação, a mãe da artista é contrária ao relacionamento entre os dois. Familiares e pessoas próximas contaram ao "Extra" que o casal vinha tendo brigas constantes recentemente — e que os vizinhos dos dois (que viviam na casa que pertence a Zilu, na região de Alphaville, em São Paulo) haviam alertado a mãe da artista sobre possíveis problemas conjugais enfrentados por Wanessa.

Ainda segundo o "Extra", no último sábado (2), ao ser anunciada a expulsão de Wanessa, Dado Dolabella afirmou que encontraria a namorada no Rio de Janeiro. Ao tomar ciência disso, Zilu proibiu a entrada o ator e cantor no condomínio em São Paulo, onde ela estava com os netos, e ameaçou acionar a polícia. Dado, então, teria desistido da viagem. Até o momento, ele não se manifestou publicamente.

