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música "Wannabe", sucesso das Spice Girls, completa 30 anos em meio a rumores de reencontro Música alcançou o topo das paradas no Reino Unido, nos Estados Unidos e em diversos outros países

Há 30 anos, as Spice Girls invadiram a cena musical mundial com seu primeiro grande sucesso, "Wannabe", levando a bandeira do "Girl Power" e deixando uma marca duradoura na cultura pop.

Formado em 1994, o grupo britânico lançou "Wannabe" em 26 de junho de 1996. A música rapidamente alcançou o topo das paradas no Reino Unido, nos Estados Unidos e em diversos outros países.

"Não era apenas um grupo pop passageiro", disse à AFP Dominic Mohan, ex-diretor do jornal The Sun, que cobria música na época.

"Elas eram muito dinâmicas e também transmitiam mensagens muito fortes sobre feminismo, 'Girl Power' e a importância de ser você mesmo", acrescentou.

Segundo ele, "'Wannabe' é o tipo de música da qual você sabe, logo na primeira vez que ouve, que vai entrar para a história".

Mohan é curador da exposição "1996: 30 Years On", no Barbican Centre, em Londres, aberta até meados de setembro. A mostra homenageia as Spice Girls e reúne alguns de seus figurinos mais emblemáticos. Entre eles está o macacão de estampa de oncinha usado por Mel B no Brit Awards de 1997.

Ao contrário dos grupos femininos anteriores, cada integrante das Spice Girls tinha uma identidade visual marcante. Mel B (Scary Spice) era conhecida pelas estampas animais; Victoria Beckham (Posh Spice), pelos figurinos sofisticados; Emma Bunton (Baby Spice), pelos tons pastel; Mel C (Sporty Spice), pelas roupas esportivas; e Geri Halliwell (Ginger Spice), pelo minivestido com a bandeira britânica.

Hino de uma geração

Com o refrão "I'll tell you what I want, what I really, really want" e sua mensagem sobre amizade, "Wannabe" tornou-se um hino de uma geração e acumula cerca de 1,5 bilhão de reproduções no Spotify.

O aniversário reacendeu rumores sobre um show de reunião, embora as Spice Girls não se apresentem juntas desde a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres-2012.

"É nosso trigésimo aniversário e acho que deveríamos fazer alguma coisa", afirmou Mel B à agência britânica PA. "Todas falamos sobre isso, mas ainda nada foi confirmado."

A influência do grupo permanece evidente. Artistas como Taylor Swift, Dua Lipa, Adele e Charli XCX citam as Spice Girls como inspiração.

"Existe uma tendência de considerar as Spice Girls como um produto pop muito açucarado", afirmou Joel Gray, professor de mídia, arte e comunicação da Sheffield Hallam University. "Na realidade, elas tinham uma dimensão muito mais punk."

O estilo extravagante das cantoras também as transformou em ícones para o público LGBTQIA+.

Criado e administrado por homens, entre eles o empresário Simon Fuller, o grupo sofreu um duro golpe com a saída de Geri Halliwell em 1998 e acabou se dissolvendo pouco tempo depois.

As integrantes seguiram carreiras solo, especialmente Victoria Beckham, que construiu uma trajetória de sucesso na moda.

As Spice Girls voltaram aos palcos em algumas ocasiões, a mais recente em 2019, mas sem a participação de Victoria.

"Não acredito que veremos uma reunião completa do grupo, mas consigo imaginar perfeitamente que elas façam algo juntas novamente", avaliou Gray.

"O que aprendi com as Spice Girls é que nunca se deve dizer nunca", concluiu.

Por enquanto, o grupo anunciou apenas uma camiseta comemorativa e uma edição em vinil de "Wannabe".

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