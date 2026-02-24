A- A+

STREAMING Warner Bros Discovery analisa nova oferta de compra da Paramount Os executivos da empresa reiteraram, nesta terça-feira, aos seus acionistas a sua preferência pela oferta da Netflix

A Warner Bros. Discovery (WBD) informou, nesta terça-feira (24), que recebeu uma nova proposta de aquisição da Paramount Skydance, apesar de o conselho de administração do conglomerado de mídia e entretenimento continuar apoiando uma oferta anterior da Netflix.

A Paramount Skydance havia apresentado uma oferta para adquirir a totalidade da WBD por 108 bilhões de dólares (R$ 557,6 bilhões, na cotação atual), embora a empresa a tenha rejeitado. Os executivos do conglomerado proprietário da HBO Max demonstraram sua preferência por uma oferta da Netflix para ficar com uma parte da companhia por 83 bilhões de dólares (R$ 428,5 bilhões).

"Recebemos uma proposta revisada da (Paramount) para adquirir a WBD, que estamos analisando em consulta com nossos assessores financeiros e jurídicos", afirmou o conselho da empresa em comunicado.

Os executivos da Warner, que não revelaram os detalhes da oferta "revisada" da Paramount, reiteraram nesta terça-feira aos seus acionistas a sua preferência pela oferta da Netflix, que deve elevar sua proposta diante deste novo movimento.

Os acionistas da WBD foram aconselhados a não tomar nenhuma medida em relação à oferta pública de aquisição por parte da Paramount Skydance enquanto a revisão estiver em curso.

A oferta da Netflix exclui da compra o setor televisivo tradicional da Warner Bros., como CNN e Discovery. Se a proposta da gigante do streaming se concretizar, estes passarão a formar uma empresa cotada na bolsa sob o nome de Global Networks.

A guerra pela aquisição da WBD, que transformará Hollywood e os meios de comunicação americanos, atraiu a atenção da Casa Branca.

O presidente Donald Trump afirmou anteriormente que intervirá em qualquer decisão sobre uma eventual fusão, e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está analisando a proposta de compra por parte da Netflix.

