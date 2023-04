Warner Bros Discovery anuncia nova adaptação de "Harry Potter" para o streaming; saiba mais

A- A+

Durante o anúncio da plataforma Max, novo serviço de streaming que funde o HBO Max e o Discovery+, o CEO da Warner Bros Discovery, David Zaslav, confirmou que uma nova série de “Harry Potter” está sendo produzida.

O título, exclusivo do Max, será uma nova adaptação dos livros de J.K. Rowling, com novos jovens atores para crescer em seus papéis ao longo de uma década. A série promete seguir os sete romances britânicos com mais fidelidade do que os filmes.

Apesar do novo elenco, o anúncio utiliza a mesma logo, música e castelo de Hogwarts da adaptação para os cinemas, indicando que alguns elementos devem permanecer os mesmos.

No anúncio, Zaslav revelou que J.K. Rowling será a produtora executiva do seriado, mas nenhum outro nome por trás da produção foi revelado. Esta não é a primeira experiência de Rowling por trás das câmeras: ela é creditada como produtora dos últimos dois filmes da saga original, além dos dois “Animais Fantásticos”, os quais também roteirizou.

Polêmicas

O anúncio de Rowling à frente da série foi recebido por reações negativas nas redes. A autora é conhecida por suas opiniões polêmicas em relação às pessoas transgênero, o que foi motivo de boicote ao jogo “Hogwarts Legacy” - mesmo sem o envolvimento direto da escritora.

As opiniões da autora chegaram a ser contrariadas por nomes do antigo elenco da franquia cinematográfica, a exemplo de Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Weasley) e Emma Watson (Hermione Granger).

Questionado sobre as controvérsias e seus possíveis impactos na recepção da nova série, o CEO da HBO e do Max, Casey Bloys, minimizou e desviou o assunto. “Essa é uma discussão muito online, obviamente muito complicada e cheia de nuances, e não é algo que vamos falar sobre”, disse.

“Nossa prioridade é o que está na tela. A história de ‘Harry Potter’ é incrivelmente afirmativa e positiva, sobre amor e auto aceitação. Essa é nossa prioridade: o que está na tela”, finalizou.

