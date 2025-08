Warner Bros. divulga trailer de "Invocação do Mal 4: O Último Ritual"; assista

A- A+

"Invocação do Mal 4: O Último Ritual" ganhou novo trailer nesta quinta-feira (31). Inspirado em acontecimentos reais, o longa encerra a trajetória da franquia de terror, somando agora seu nono título dentro do universo da série cinematográfica. A película chega aos cinemas no dia 4 de setembro.

No capítulo final, os investigadores paranormais Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga) retornam para lidar com mais um caso perturbador e enigmático. A narrativa se amplia, ainda, com a chegada de dois personagens inéditos: Judy Warren (Mia Tomlinson), filha do casal, e seu namorado Tony Spera (Ben Hardy).

Relíquias sinistras, objetos amaldiçoados e presenças perturbadoras aparecem no teaser, enquanto a família Warren enfrenta não apenas forças do além, mas também dilemas pessoais. Assista ao trailer completo:

