cinema Warner Bros divulga último trailer de "The Flash"; assista Os ingressos do filme podem ser adiquiridos a partir desta quinta-feira (25)

"The Flash", novo longa da Warner Bros. Pictures, que marca o final da saga que conhecemos em 2013 com "Homem de Aço", sobre o super-herói mais veloz do universo, ganhou trailer nesta quarta-feira (24). No vídeo, o personagem de Ezra Miller (Que interprta Barry Allen, o Flash) está encucado com os dilemas que permeiam sua existência – o passado, o presente e a possibilidade de mudar o futuro, por meio de viagens no tempo que seu super poder tem a capacidade de fazer. O longa que traz o herói em uma história repleta de nostalgia, incluindo a participação especial do Batman do Michael Keaton e seu mordomo.

Os fãs do super-herói da DC poderão, a partir da próxima quinta-feira (25) adquirir antecipadamente os ingressos para a estreia do filme, que acontece em 15 de junho.

Dirigido por Andy Muschietti, a partir de um roteiro de Christina Hodson, The Flash faz parte das produções da DC Films e é o décimo segundo filme do Universo Estendido DC. O longa é estrelado por Ezra Miller, além de Sasha Calle, Michael Shannon (“Trem-bala”, “Batman vs Superman: A Origem da Justiça”), Ron Livingston (série “Loudermilk”, “Invocação do Mal”), Maribel Verdú (série “Elite”, “E Sua Mãe Também”), Kiersey Clemons (“Liga da Justiça de Zack Snyder”, “O Mistério da Ilha”), Antje Traue (“Amor Proibido”, “O Homem de Aço”), e Michael Keaton (“Homem-Aranha: De Volta ao Lar”, “Batman”).

Confira trailer:



O enredo do filme retrata mundos que colidem em quando Barry usa seus superpoderes para viajar no tempo e mudar os eventos do passado. Mas quando tenta salvar sua família e acaba, sem querer, alterando o futuro, Barry fica preso em uma realidade na qual o General Zod está de volta, ameaçando colocar o mundo em risco, e não há super-heróis a quem recorrer. A não ser que que Barry consiga persuadir um Batman muito diferente a sair da aposentadoria e resgatar um kryptoniano preso, mesmo que não seja exatamente quem Batman está procurando. Para salvar o mundo em que está e retornar ao futuro que conhece, a única esperança de Barry é usar seus superpoderes para salvar sua vida. Mas, se afinal, precisar desistir dela, seu sacrifício pode não ser o suficiente para reconfigurar o universo.





