barbie, o filme Warner divulga pôsteres com elenco de "Barbie"; Dua Lipa e Ncuti Gatwa entre os confirmados A previsão de lançamento do longa é 21 de julho deste ano

A Warner Bros Pictures divulgou no Instagram nesta terça-feira (4) os pôsteres oficiais com o elenco de “Barbie”. Ao que tudo indica, o filme contará com diversas versões da boneca. Dua Lipa, Emma Mickey, Sharon Rooney e Nicola Coughlan estão entre as confirmadas para interpretar Barbie.

Os protagonistas do filme, que deve ser lançado no dia 21 de julho, continuam sendo os atores Margot Robbie e Ryan Gosling.

Na postagem, as atrizes são apresentadas com uma tag indicando que versão da personagem elas vão interpretar. Dua Lipa está com a tag “Esta Barbie é uma sereia”, Emma Mickey com “Esta Barbie é uma vencedora do Nobel de Física” e Sharon Rooney com “Esta Barbie é uma advogada”.

Várias versões do Ken

Assim como a Barbie, o personagem Ken será interpretado por vários atores. Ryan Gosling será "apenas Ken" e Kingsley Ben-Adir, Scott Evans, Simu Liu e Ncuti Gatwa interpretarão outras facetas do personagem.

