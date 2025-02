Warner Music compra músicas de Bruno Mars e Adele em acordo de R$ 2,6 bilhões

A- A+

A Warner Music Group adquiriu uma participação controladora na Tempo Music, proprietária de um catálogo de direitos de músicas abrangendo gravações de Bruno Mars, Adele e Wiz Khalifa.

O acordo avalia a Tempo em US$ 450 milhões (R$ 2,6 bilhões, na cotação atual), de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto.

A Warner está comprando a participação da empresa de private equity Providence Equity Partners com dinheiro e assumindo a dívida da Tempo, disse a fonte, que pediu para não ser identificada por discutir termos confidenciais.

A Warner ajudou a formar a Tempo com a Providence em 2019, quando o valor dos catálogos de música estava disparando.

A Tempo então adquiriu milhares de músicas ou, em muitos casos, a parte dos compositores dos direitos de uma música.

O acordo contribui para uma corrida crescente entre as principais empresas musicais para adquirir mais propriedade intelectual.

A Sony Group Corp e a Universal Music Group adotaram uma estratégia semelhante de aquisição de catálogos.

A Tempo “montou um catálogo bem pensado e completo, e estou animado para explorar novas oportunidades e desbloquear mais valor para essas músicas”, disse Guy Moot, copresidente e CEO do grupo de publicação da Warner, em um comunicado.

As editoras representam os compositores, enquanto as gravadoras trabalham com os artistas da gravação.

A Warner Music, sediada em Nova York, relata seus lucros do trimestre de dezembro mais tarde na quinta-feira. Suas ações subiram 3,5% este ano.

