EUA Netflix vence disputa e avança em processo de compra da Warner por R$ 380 bilhões A empresa negocia sozinha pela aquisição dos estúdios de TV e cinema, plataforma de streaming e propriedades intelectuais da companhia

A Warner Bros. Discovery pode estar mais perto de ser vendida. Segundo informações da Bloomberg, a Netflix fez a melhor proposta entre as empresas interessadas e agora passa a negociar com exclusividade a aquisição de operações que incluem os estúdios de TV e cinema, a HBO Max e propriedades intelectuais como Harry Potter e DC.

A gigante do streaming teria oferecido de US$ 28 a US$ 30 por ação, além de uma compensação de US$ 5 bilhões para o caso de bloqueio do acordo pelos órgãos regulatórios norte-americanos. O valor total deve chegar U$ 75 bilhões (o equivalente a cerca de R$ 380 bilhões), pago majoritariamente em dinheiro.

A proposta da Netflix superou a dos seus concorrentes, como Paramount Skydance e Comcast. A fusão com a Warner, no entanto, ainda depende de etapas regulatórias complexas. Grupos republicanos estariam pressionando o governo a não aceitar a compra, alegando o risco de um oligopólio.



Se o acordo for concretizado, a Netflix, que já lidera o streaming globalmente, ampliaria ainda mais o seu domínio no mercado do entretenimento. A empresa controlaria um dos mais tradicionais estúdios de Hollywood, mas a dúvida do setor é se ela manteria a regularidade dos lançamentos diretamente nos cinemas, bem como a qualidade das séries com o selo HBO.

