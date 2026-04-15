Warner revela elenco de novo "O Senhor dos Anéis", com Jamie Dornan no papel de Aragorn
Ian McKellen e Elijah Wood retornam como Gandalf e Frodo para "A Caçada a Gollum"
A Warner Bros aplacou a curiosidade dos fãs e revelou, durante a CinemaCon, em Las Vegas, nesta terça-feira, o elenco completo de "O Senhor dos Anéis: A Caçada a Gollum". Foram confirmados os retornos de Ian McKellen, como Gandalf, e Elijah Wood, como Frodo Bolseiro; além da chegada de Jamie Dornan no papel de Passolargo o chefe dos Guardiões mais conhecido como Aragorn e interpretado por Viggo Mortensen na trilogia original.
Dornan ficou conhecido pelo papel de Christian Grey, na trilogia "Cinquenta tons de cinza", e também pela série "The Fall".
"A caçada a Gollum" se passa entre as trilogias "O Hobbit" e "O Senhor dos Anéis", e trará Aragorn e Gandalf em busca de mais informações sobre o anel encontrado por Bilbo na caverna de Gollum. O filme será dirigido por Andy Serkis, que também volta a interpretar o personagem.
“Ao longo de duas trilogias, uma marca de um filme da Terra-média sempre foi o formidável conjunto de talentos reunidos em cada papel. A Caçada a Gollum continua essa tradição, e estou muito feliz em anunciar o retorno de dois dos atores mais queridos da Terra-média, juntamente com algumas novas adições excepcionalmente talentosas ao mundo de Tolkien”, disse Serkis em um comunicado.
Kate Winslet se junta ao elenco, como Marigol, além de Leo Woodall, que interpretará Halvard, outro Guardião. Lee Pace retorna como Thranduil, elfo que apareceu na trilogia "O Hobbit".
O filme tem estreia prevista para 17 de dezembro de 2027.