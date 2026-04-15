Qua, 15 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta15/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CINEMA

Warner revela elenco de novo "O Senhor dos Anéis", com Jamie Dornan no papel de Aragorn

Ian McKellen e Elijah Wood retornam como Gandalf e Frodo para "A Caçada a Gollum"

Reportar Erro
Cena de 'O Senhor dos Aneis: A sociedade do Anel' Cena de 'O Senhor dos Aneis: A sociedade do Anel'  - Foto: Divulgação

A Warner Bros aplacou a curiosidade dos fãs e revelou, durante a CinemaCon, em Las Vegas, nesta terça-feira, o elenco completo de "O Senhor dos Anéis: A Caçada a Gollum". Foram confirmados os retornos de Ian McKellen, como Gandalf, e Elijah Wood, como Frodo Bolseiro; além da chegada de Jamie Dornan no papel de Passolargo o chefe dos Guardiões mais conhecido como Aragorn e interpretado por Viggo Mortensen na trilogia original.

Dornan ficou conhecido pelo papel de Christian Grey, na trilogia "Cinquenta tons de cinza", e também pela série "The Fall".

"A caçada a Gollum" se passa entre as trilogias "O Hobbit" e "O Senhor dos Anéis", e trará Aragorn e Gandalf em busca de mais informações sobre o anel encontrado por Bilbo na caverna de Gollum. O filme será dirigido por Andy Serkis, que também volta a interpretar o personagem.

Viggo Mortensen em 'O Senhor dos Aneis: A Sociedade do Anel' e Jamie Dornan em 'O turista' Viggo Mortensen em 'O Senhor dos Aneis: A Sociedade do Anel' e Jamie Dornan em 'O turista' — Foto: Divulgação

“Ao longo de duas trilogias, uma marca de um filme da Terra-média sempre foi o formidável conjunto de talentos reunidos em cada papel. A Caçada a Gollum continua essa tradição, e estou muito feliz em anunciar o retorno de dois dos atores mais queridos da Terra-média, juntamente com algumas novas adições excepcionalmente talentosas ao mundo de Tolkien”, disse Serkis em um comunicado.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Warner Bros. (@warnerbros)


Kate Winslet se junta ao elenco, como Marigol, além de Leo Woodall, que interpretará Halvard, outro Guardião. Lee Pace retorna como Thranduil, elfo que apareceu na trilogia "O Hobbit".

O filme tem estreia prevista para 17 de dezembro de 2027.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter