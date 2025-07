A- A+

Streaming e TV "Washington Black" e "Chapolin": as estreias no streaming na semana de 20/7 a 26/7 Quarta temporada de "Acapulco" também está na lista

Recém-indicado ao Emmy 2025 na categoria de melhor ator de drama por “Paradise”, Sterling K. Brown estrela outra série do Disney+ a partir de quarta-feira. É “Washington Black”, inspirado no livro homônimo da canadense Esi Edugyan, publicado em 2018.

Washington Black (Disney+, a partir de 23/07)

O papel principal é de Eddie Karanja e Ernest Kingsley Jr., ambos de “Sandman” (Netflix), como a versão criança e jovem adulta do curioso George Washington “Wash” Black, nascido numa plantação de açúcar em Barbados no século XIX. Depois de um acidente, ele é obrigado a deixar a ilha e começa uma aventura inimaginável, repleta de possibilidades que desafiam seu entendimento de sociedade. Brown interpreta Medwin Harris, um homem que Wash encontra durante a viagem e que vai ajudar a proteger sua vida.

“Washington Black me inspira”, disse Brown ao site Deadline. “Esse jovem e a aventura que ele empreende me lembram de como o poder da imaginação e a criatividade da arte podem transformar o mundo em que vivemos.”

Acapulco (Apple TV+, a partir de 23/07)

Nesta quarta e última temporada da comédia mexicana da Apple, Máximo (o ator Eugenio Derbez) segue trabalhando fortemente para que o resort Las Colinas retome os dias de glória. Em 1986, o local chegou a ficar no topo da lista de melhores hotéis de Acapulco.

Chapolin (Prime video, a partir de 21/07)

Sucesso na TV brasileira nos anos 1980 e 1990, Chapolin, criação do mexicano Roberto Gómez Bolaños (1929-2014), chega ao streaming da Amazon com suas heroicas trapalhadas. No dia 28, é a vez de os episódios de Chaves aterrissarem na plataforma com toda a turma da vila.

Estado Crítico: Vida ou Morte (Netflix, a partir de 23/07)

Durante 21 dias, equipes de filmagem acompanharam médicos do Serviço Nacional de Saúde, em Londres, durante atendimento de casos críticos. Em da abordagem da medicina, a série documental acompanha também as motivações pessoais e dificuldades emocionais dos profissionais.

Cartas do passado (Netflix, a partir de 23/07)

Em 2003, a professora Fatma Ayar criou o projeto “cartas do passado”, que propunha aos alunos de uma escola na Turquia que escrevessem cartas para si mesmo para serem lidas no futuro, . Dez anos depois, a filha dela, Elif, encontra esses documentos e encara um segredo que muda a sua vida.

Veja também