"Watch It Burn": Katy Perry lança single e superprodução de videoclipe, nesta sexta (26)
Após meses espera dos fãs, cantora lançou hoje a nova faixa acompanhada de um novo videoclipe cinematográfico, que continua exatamente de onde "bandaids" parou
A cantora norte-americana Katy Perry promove, nesta sexta (26), o lançamento mundial do single e do videoclipe da canção “Watch It Burn”, em todas as plataformas de música, encerrando o suspense e a espera de seus fãs pelo mundo.
Em “Watch It Burn”, Perry traz a consequência de anos de silêncio, de tentar agradar os outros e de uma postura de “amor e luz” e quando isso finalmente chegam ao limite. "Em sua essência, 'Watch It Burn' fala sobre permitir-se sentir a raiva de forma genuína, parar de minimizar a dor e deixar que as emoções reprimidas finalmente venham à tona", explica a divulgação da Universal Music.
Leia também
• Baco Exu do Blues traz turnê do álbum "Hasos" ao Recife em agosto
• 50 anos do álbum "Doces Bárbaros", de Caetano, Gal, Gil e Bethânia ganha edição especial
• Escafandristas revisitam a obra de Chico Buarque em álbum com participação do compositor
Sobre o single
A música foi produzida por Justin Tranter (Lady Gaga, Dua Lipa), Jason Gill (Katseye, Zara Larsson), Eren Cannata (Teddy Swims, Demi Lovato) e Daniel Crean (Katseye, Sofia Carson), e escrita por Katy com Tranter, Cannata, Crean, Gill, Amanda "Kiddo" Ibanez e Skyler Stonestreet. “Watch It Burn” combina os vocais marcantes de Katy com uma vulnerabilidade crua e uma catarse explosiva.
Videoclipe
O videoclipe, dirigido por Christian Breslauer (Ariana Grande, SZA, Lizzo), estreou simultaneamente ao lançamento da faixa e já pode ser conferido no canal da cantora no YouTube.
O lançamento também conclui a história que os fãs vêm acompanhando desde o lançamento de “bandaids”, no ano passado. As duas faixas formam, juntas, um arco emocional completo: da primeira parte, ferida, à segunda parte, libertação.
Apresentada pela primeira vez como um easter egg no videoclipe de “bandaids”, “Watch It Burn” tornou-se uma das músicas inéditas mais pedidas do catálogo de Katy Perry.
Assista:
Letra “Watch It Burn”:
For years
You fed me only crumbs
You paid me only dust
Said I was too hard to love
Oh oh oh
For years
I tried to rise above
Was only light and love
But now I’m shut the fuck up
Oh oh oh
You know I gave and I gave
Now I’m giving up
There’s nothing more you can take, no
Don’t wanna cause a scene
But give me the gasoline
Tonight’s the night
I light a match
Throw it hard behind my back
Gonna try to forgive and forget
Light a cigarette
And watch it burn
With the past
I’ma breathe in the ash
Gonna try to forgive and forget
Light a cigarette
And watch it burn
Thank you
For showing me the pain
This was not a mistake
The mistake would be to stay
You know I gave and I gave
Now I’m giving up
There’s nothing more you can take, no
Don’t wanna cause a scene
But give me the gasoline
Tonight’s the night
I light a match
Throw it hard behind my back
Gonna try to forgive and forget
Light a cigarette
And watch it burn
With the past
I’ma breathe in the ash
Gonna try to forgive and forget
Light a cigarette
And watch it burn
I’m gonna get what I deserve
I’m sorry I know that it hurts
Finally I put myself first
And watch it burn
I’m gonna get what I deserve
I’m sorry I know that it hurts
Finally I put myself first
And watch it burn