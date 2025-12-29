A- A+

MÚSICA Way Better, grupo sul-coreano de k-pop, se apresenta no Recife em 2026 Turnê passará por 13 cidades de diferentes regiões do Brasil, entre março e abril

O grupo sul-coreano Way Better anunciou uma grande turnê pelo Brasil em 2026. Recife é uma das cidades contempladas e receberá os artistas do k-pop no dia 12 de abril.

O local do show, assim como o início da venda dos ingressos, ainda será divulgado. Entre março e abril do próximo ano, o Way Better passará por 13 cidades em diferentes regiões do Brasil.

O roteiro da “Global Warming” foge do circuito tradicional das grandes turnês internacionais. A produção é assinada pela K-Beat Entertainment, com coprodução local no Recife da Caixa de Fósforo Produções.



O Way Better foi fundado em 2020 pelos músicos from20 e HELLO GLOOM, que já integraram outros grupos de k-pop. Neste ano, se juntaram ao coletivo Kang Yuchan (A.C.E.), Lim Sejun (VICTON) e o DJ YYJ.

Confira as datas da turnê da Way Better no Brasil:

25 de março de 2026 – Porto Alegre

26 de março de 2026 – Florianópolis

28 de março de 2026 – Curitiba

29 de março de 2026 – São Paulo

08 de abril de 2026 – Goiânia

09 de abril de 2026 – Brasília

11 de abril de 2026 – Fortaleza

12 de abril de 2026 – Recife

15 de abril de 2026 – Belo Horizonte

17 de abril de 2026 – Belém

19 de abril de 2026 – Manaus

21 de abril de 2026 – Salvador

22 de abril de 2026 – Rio de Janeiro



*Com informações da assessoria de imprensa.



