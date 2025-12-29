Way Better, grupo sul-coreano de k-pop, se apresenta no Recife em 2026
Turnê passará por 13 cidades de diferentes regiões do Brasil, entre março e abril
O grupo sul-coreano Way Better anunciou uma grande turnê pelo Brasil em 2026. Recife é uma das cidades contempladas e receberá os artistas do k-pop no dia 12 de abril.
O local do show, assim como o início da venda dos ingressos, ainda será divulgado. Entre março e abril do próximo ano, o Way Better passará por 13 cidades em diferentes regiões do Brasil.
O roteiro da “Global Warming” foge do circuito tradicional das grandes turnês internacionais. A produção é assinada pela K-Beat Entertainment, com coprodução local no Recife da Caixa de Fósforo Produções.
Leia também
• Após separação, Pedro Sampaio faz show em jetski, no meio do mar, em festa com ex-BBBs
• João Gomes se pronuncia e nega "climão" com Roberto Carlos em show especial
• Lady Gaga estreia filme-concerto de "Harlequin" na véspera de Natal
O Way Better foi fundado em 2020 pelos músicos from20 e HELLO GLOOM, que já integraram outros grupos de k-pop. Neste ano, se juntaram ao coletivo Kang Yuchan (A.C.E.), Lim Sejun (VICTON) e o DJ YYJ.
Confira as datas da turnê da Way Better no Brasil:
25 de março de 2026 – Porto Alegre
26 de março de 2026 – Florianópolis
28 de março de 2026 – Curitiba
29 de março de 2026 – São Paulo
08 de abril de 2026 – Goiânia
09 de abril de 2026 – Brasília
11 de abril de 2026 – Fortaleza
12 de abril de 2026 – Recife
15 de abril de 2026 – Belo Horizonte
17 de abril de 2026 – Belém
19 de abril de 2026 – Manaus
21 de abril de 2026 – Salvador
22 de abril de 2026 – Rio de Janeiro
*Com informações da assessoria de imprensa.