A- A+

BBB 24 Web aponta preconeceito de Gloria Perez em publicação declarando apoio a Davi do BBB 24 Nesta terça-feira (16), acontece a grande final do reality show e o baiano é um dos três finalistas

Nesta terça-feira (16), acontece a grande final do Big Brother Brasil 24. Davi Brito, que é um dos três finalistas, conta nessa reta final com o apoio de artistas e celebridades para vencer o reality show.

A escritora Gloria Perez, que já havia declarado sua torcida para o baiano nas redes sociais, voltou a pedir votos para Davi, na última segunda-feira, 15. Com a legenda ''Bora ajudar Davi a chegar lá?'', ela publicou no X (antigo Twitter) uma imagem de uma criança negra mal vestida olhando para o espelho e se vendo de terno e com um notebook na mão.

Os internautas acusaram a atitude de Gloria de preconceituosa.

Veja repercussão

Bora ajudar Davi a chegar lá? #bbb24 vote no gshow pic.twitter.com/BNlzWJuRzx — Gloria Perez (@gloriafperez) April 15, 2024

Kkkkkkkkkkkk eu acho que esse povo nunca pisou o pé aqui no nordeste viu kkkkk MDS como gostam de se passar MDS que ridículo, corta pro Davi viajando curtindo em praias no insta dele , MDS apaga mulher — adriana cavalcante (@Adriana4ac) April 16, 2024



Até printei kkkkkkkk. Antes que alguém avise ela e ela apague KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK. A noção passou longe pic.twitter.com/2DuN1kfil0 — Cude (@sinalwow) April 16, 2024

Veja também

BBB 24 Conheça melhor Davi, Isabelle e Matteus, finalistas do Big Brother Brasil 24; final do programa acontece hoje