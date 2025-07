Web comenta "sextou" de Ney Matogrosso e Zeca Pagodinho em passeio de quadriciclo: "É obra de arte"

A- A+

Ney Matogrosso está curtindo um “sextou” daqueles em Xerém, bairro de Duque de Caxias, ao lado do amigo Zeca Pagodinho. O cantor foi para um almoço na casa do sambista, na Baixada Fluminense, e aproveitou o dia para colocar a conversa em dia.



Lá pelas tantas, a dupla chegou a dar uma voltinha de quadriciclo — momento que foi registrado, compartilhado no Instagram nesta sexta-feira (4) e, claro, acabou viralizando.





A cena inusitada pegou os internautas de surpresa. “O rolê aleatório dos divos”, comentou uma seguidora. A atriz Letícia Colin reagiu: “Que momento”, enquanto Silvero Pereira se impressionou: “E nem é meme”, exclamou.

Já o ex-BBB Fred Nicácio afirmou: “Isso não é uma foto, é uma obra de arte”.

A influencer Camila Coutinho disse que essa é a “melhor foto já postada”. Uma internauta, por sua vez, se colocou a pensar: “Imagina o papo que sai de um encontro desses. A vida pode ser boa”.

