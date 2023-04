A- A+

televisão Web estranha ausência de Manoel Soares no "Encontro" após "climão" com Patrícia Poeta; entenda Apresentador não participou do programa matinal nesta terça-feira (4)

O jornalista Manoel Soares não participou do “Encontro”, da TV Globo, nesta terça-feira (4). A ausência foi sentida pelo público, já que aconteceu um dia após o apresentador ter sido interrompido por Patrícia Poeta durante o programa, fato que viralizou nas redes sociais.

Na internet, algumas pessoas questionaram a falta do apresentador na atração matinal. “Cadê o Manoel Soares? A Patrícia finalmente conseguiu o que queria?”, perguntou uma usuária no Twitter. “Simplesmente apagaram, tiraram, excluíram Manoel Soares ”, afirmou outro.





Na segunda-feira (3), o jornalista passou por um momento constrangedor ao vivo. Ele falava sobre o ChatGPT quando foi bruscamente cortado por sua colega. Patrícia passa na frente dele e pede: “Só um instantinho”.

A ausência de Manoel no matinal, no entanto, parece não estar diretamente ligada ao episódio polêmico. Em março, o jornalista passou a apresentar também o “Papo de Segunda”, no GNT. O programa é transmitido ao vivo, do Rio de Janeiro, nas segundas-feiras, às 22h. Como o “Encontro” vai ao ar cedo e é gravado em São Paulo, o apresentador é dispensado da atração às terça-feiras.

