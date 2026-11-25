A- A+

Artistas Web nota falta de interação entre Claudia Raia e Sasha na TV e recorda caso com Enzo Celulari Em 2024, Enzo supostamente disse em conversa com amigos que João Lucas só se casou com Sasha por interesse

As presenças de Claudia Raia e Sasha Meneghel no Domingão com Huck reacenderam na web os motivos do afastamento do grupo formado pela estilista, o marido, João Lucas e Bruna Marquezine com o filho da atriz, Enzo Celulari. O fato de as duas sequer interagirem durante a edição do último domingo, 22, apenas reforçou as especulações sobre a briga.

Em 2024, Enzo supostamente disse em conversa com amigos que João Lucas só se casou com Sasha por interesse. A fala, obviamente, não pegou bem com os ex-amigos, que deixaram de seguir o filho de Claudia com Edson Celulari nas redes sociais.

Percebendo que, apesar de participarem do mesmo programa, Claudia Raia e Sasha não se falaram, usuários do X resgataram a briga, lembrando ainda um suposto pedido de Enzo à mãe para falar com Xuxa para tentar botar panos quentes na história.

Não foi só a "treta" do filho com Sasha que rendeu reações sobre a participação da atriz. Jurada na Dança dos Famosos, Claudia Raia deu 9,8 a Léo Foguete e Thaís Sousa, nota que resultou na eliminação da dupla e rendeu várias críticas à artista e à aparente falta de critério dos convidados do júri artístico, que costuma distribuir notas máximas na competição.

Vencedor da edição de 2025 da Dança dos Famosos, o ator Silvério Pereira criticou a nota dada por Cláudia a Foguete, chamando a decisão de "ridícula". "Ain gente, 9.8 da Claudia Raia, sendo júri artístico, pra salsa do Foguete", escreveu o atual campeão nos comentários da postagem do apresentador Jhonny Faria.

Com Foguete eliminado, o top 5 da competição é formado por Livinho, Mell Muzzillo, Giovana Cordeiro, Breno Ferreira e Diego Martins.

Veja também