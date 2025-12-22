A- A+

Famosos Web reage ao término de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira com memes: "Estou disponível para os dois" Casal anunciou fim do relacionamento após cinco anos de namoro

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciaram o término do relacionamento em uma publicação na manhã desta segunda-feira. Além de serem um dos casais mais admirados do Brasil, a atriz e o cantor também foram, ao longo dos cinco anos juntos, celebrados em memes e comentários bem-humorados nas redes sociais.

Após o anúncio do término, uma avalanche de reações na web, que foi do choque coletivo às piadas resignadas sobre “não acreditar mais no amor”.

Meu sonho em ser marmita de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira indo por água abaixo pic.twitter.com/QOFfHnLQoU — P. S.K (@pjh_521) December 22, 2025

"Vai dormir que amanhã é outro dia, gente. Pelo amor de Deus", comentou uma seguidora na publicação oficial do casal.





Outro usuário escreveu "Meu Deus, a Paolla Oliveira e o Diogo Nogueira. Meu mundo caiu". Na rede social X, um internauta brincou com o sexy appeal que sempre marcou os comentários sobre o casal. “Meu sonho em ser marmita de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira indo por água abaixo, escreveu.

Não estava preparado pra essa separação dos meus pais Diogo Nogueira e Paolla Oliveira mane

Cinco anos juntos e separar na véspera do Natal po, dorme que amanhã é outro dia kkkk vai que o Natal e ano novo viram a chave — Adriano M. (@AdrianoGF_) December 22, 2025





Veja o anúncio do término

"Foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz, não como nos contos, mas como foi tudo na nossa vida: real, intenso e cheio de amor. As relações se transformam e, portanto, não houve um único motivo, nem um rompimento brusco, o que existiu foi conversa, respeito e maturidade. Com gratidão pela história que construímos e em paz com a decisão que tomamos, seguiremos caminhos separados, guardando profundo carinho um pelo outro. Neste momento, pedimos sensibilidade e privacidade", escreveram em uma postagem compartilhada nos perfis dos dois na rede.

Que ódio! Nada me estressa mais do que ver um casal bonito, gostoso e tesudo terminando pic.twitter.com/9QjFsfqwcz — misa (ex @_holyfvck_) | conta nova (@_holyfvck__) December 22, 2025

Fãs e amigos do casal comentaram o término no post dos artistas. "Este ano não está fácil, não foi pra mim", disse a atriz Alexia Dechamps. "Querida! Todo carinho para vocês", afirmou Regina Casé. Carolina Dieckmann postou um emoji de choro. O cantor Arlindinho escreveu: "Casal lindo. Vai ficar tudo bem com os dois, amo vocês".

paolla oliveira solteira e eu não tenho nem chances gente isso não existe sabe pic.twitter.com/u6EfwGP1OW — doce bárbara (@anaamsyl) December 22, 2025

Paolla e Diogo começaram a namorar em 2021. Em entrevista ao "Encontro", na época sob o comando de Fátima Bernardes, o cantor revelou que Mumuzinho foi o cupido do casal.

Eu: gente que escroto vocês sofrendo com termino de famoso



*Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciam o termino*



Eu tambem:pic.twitter.com/VhYX7bxzpW — aquela da sza (@xo_quey) December 22, 2025

