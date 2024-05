Web resgata elogio de Neymar para Luana Piovani em foto antiga mostrando os dois juntos

A- A+

Em meio à polêmica briga entre Luana Piovani e Neymar — com direito a citações a traições amorosas e xingamentos nas redes sociais —, internautas resgataram uma foto antiga mostrando os dois juntos. A imagem, aliás, foi postada no Instagram, pelo próprio jogador de futebol, em 2012, quando o atleta encontrou a atriz e o surfista Pedro Scooby, com que a artista era casada à época, nos bastidores do programa "Domingão do Faustão", da TV Globo.

"Família gente boa", escreveu Neymar, na legenda da publicação antiga. Naquele período, o esportista havia participado do quadro "Arquivo confidencial" — com depoimentos de amigos, colegas e familiares sobre sua trajetória pessoal e profissional. Nos bastidores da atração televisiva, o então artilheiro do Santos se encontrou com a família da atriz Luana Piovani, a quem era só elogios.

O fato foi lembrado por internautas e gerou uma onda de colocações bem-humoradas nas redes sociais. "Do terceirão para a vida", ironizou um usuário do X (antigo Twitter), brincando, como se Neymar e Luana Piovani fossem amigos de colégio. "A imagem mostrando a época em que todos eram amigos", afirmou outra pessoa, na mesma rede social.

Veja também

para a criançada Kids Festival traz heróis e personagens infantis para o Teatro Barreto Júnior neste fim de semana